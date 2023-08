FOTO "Gdje su roditelji?! Treba im zauvijek zabraniti pristup": Pojavila se fotografija dvoje djece na kruzeru koja ledi krv u žilama

Fotografija, koju je blog Carnival Cruise Line Miami objavio na Facebooku 25. srpnja, prikazuje dvoje djece kako sjede na ogradi balkona kruzera.

"Gdje su roditelji?" Carnival Cruise Line Miami Blog napisao je u objavi, a fotografiju je snimila osoba po imenu Liz Pride.

Organizator krstarenja nije službeno identificiran, no nekoliko je korisnika komentiralo objavu na Facebooku te otkrilo da se incident dogodio na brodu Royal Caribbeana. Pride, koji je snimio fotografiju, također je u komentaru rekao da brod prikazan na fotografiji pripada Royal Caribbeanu.

