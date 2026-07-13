Macron okupio Koaliciju voljnih, a Plenković poslao znakovitu poruku: "Naš izostanak bio bi..."

Francuski predsjednik Emmanuel Macron okuplja Koaliciju voljnih. Među čelnicima država članica je i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Sve je spremno i za paradu u povodu Dana pada Bastille koja će se održati u utorak. U mimohodu sudjeluje gotovo sedam tisuća vojnika.

Iz Hrvatske, umjesto Počasno-zaštitne bojne, pripadnici Antiterorističke jedinice Lučko.

Reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković javio se iz Pariza i naveo da sastanak Koalicije voljnih kasni, još nije započeo te da je premijer Andrej Plenković stigao.

"Macron još uvijek dočekuje svoje goste te se očekuje dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Razgovarat će se o nekoliko tema - vojnoj vojnoj pomoći Ukrajini, protuzračnoj i proturaketnoj obrani. Bit će predstavljen i ukrajinski program za balističku obranu. Razgovarat će se o uvođenju sankcija ruskoj floti iz sjene", naveo je Latković i dodao da je Pariz pod velikim mjerama sigurnosti.

Uoči vojnog mimohoda hrvatskim pripadnicima Antiterorističke jedinice Lučko obratio se i premijer Andrej Plenković.

"Francuzi su u Hrvatsku za naš dan državnosti poslali dva Rafalea ovdje ste sutra vi na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom pokazujemo i na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo a to je zapadni krug upravo ono gdje smo težili sve ove godine EU i NaTO i zbog toga bi naš izostanak sutra zasigurno bila velika pogreška. No vlada je tu da spriječava pogreške a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku", poručio je premijer Andrej Plenković pripadnicima Antiterorstičke jedinice Lučko.