Vlakovi iz sudara još nisu uklonjeni, HŽ posjetio ozlijeđenog kolegu: "Ono što nam je on rekao doslovno je kao u filmu"

Na mjestu željezničke nesreće, u kojoj je ozlijeđeno 25 osoba, intenzivno se radi na uklanjanju vlakova s pruge. Oštećenja na teretnom, odnosno putničkom vlaku, koji su se sudarili takva su da iziskuju opsežne pripreme prije nego što se uklone.

Sve bi trebalo biti gotovo u ponedjeljak, kada se očekuje i nastavak prometa na toj dionici. Putnike do tada prevoze autobusi.

"Upravo smo razgovarali sa stručnim ekipama koje rade na otkalnjanju. Oni čine sve što je u njihovoj mogućnosti, potrajat će još neko vrijeme, sad ne bih špekulirao točno, dosta je zahtjevan i izazovan ovaj dio posla koji se treba riješiti", rekao je predsjednik Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.

Uklanjanje vlakova - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Noć je na mjestu nesreće bila radna. Najprije su uklonjeni svi teretni vagoni, nakon toga odvojena je lokomotiva od novog elektro-baterijskog vlaka koji bi također trebao biti uklonjen u nedjelju u večernjim satima.

Visoke temperature ne idu na ruku djelatnicima koji uklanjaju vlakove. Vatrogasci osiguravaju cijelo područje.

"Hlađenje - pošto se vari, pošto se trga sve ostalo da se ne dogodi neki požar jer su velike vrućine, da ne bi ulovilo suhu travu okolo", kazao je Mario Brlić, zapovjednik VZ Sveti Ivan Žabno.

Svi ozlijeđeni su izvan životne opasnosti. KBC Zagreb brine se o troje pacijenata.

"Drago mi je da su sve tri stabilno, štoviše jedna osoba premještena je iz jedinice intenzivnog liječenja na odjel. Nije bilo potrebe za operativnim liječenjem", rekao je Fran Borovečki, ravnatelj KBC Zagreb.

Uklanjanje vlakova - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Mjesto nesreće, ali i ozlijeđenog kolegu posjetila je delegacija HŽ putničkog prijevoza.

"Sjeća se svega i naravno, kao što je rekao ministar, emocije se tu pojave s jedne i druge strane, ali ono što nam je on rekao doslovno je kao u filmu. Imao je jednu situaciju i samo srećom je izbjegao najteže. Koliko je mogao prepričati, zaveo je brzo kočenje i pokušao se skloniti", ispričao je Ukić.

Mještani i dalje obilaze mjesto nesreće.

"Došao sam vidjeti, ja sam tu vatrogasac iz obližnjeg društva, nisam sad na dužnosti. Zanimalo me, moji su dečki jučer bili tu na intervenciji", rekao je Mirko Mikšanek iz Brezovljana.

Nesreća je zatvorila prugu. Između Gradeca i Svetog Ivana Žabno putnike prevoze autobusi.

"Strašno stvarno vidjela sam jučer vatrogasce kako idu, prolaze i - strašno. Mislim često idemo busevima tako da navikla sam već", rekla je Antonija.

Resorni ministar poručuje da za povjerenstvom zasad nema potrebe.

"Mislim da je dovoljno da u ovom prvom trenutku i Policija i Državno odvjetništvo i Agencija za istraživanje nesreća, koja ima čitav niz stručnjaka, da oni naravno završe svoj posao", rekao je Oleg Butković.

Novi incident: Vlak prošao kroz crveno

Vlak na relaciji Zagreb - Rijeka je u nedjelju oko 13 sati prošao kroz crveno svjetlo na signalnom uređaju u kolodvoru Škrljevo. Da bi spriječili sudar - djelatnici željeznica isključili su struju.

S lokacije na kojoj je zamalo došlo do nove nesreće uživo se javila reporterka Nove TV Lara Radaković. Kaže, posljedice su mogle biti strašne.

Lara Radaković Foto: Dnevnik Nove TV

Teretni vlak prošao je kroz crveno, iako je iz suprotnog smjera išao putnički, iz Zagreba. Zahvaljujući brzoj intervenciji djelatnika, napon je isključen. Željeznička pruga u potpunosti je otvorena za promet u 17: 35.

Policija će istragom utvrditi što se točno dogodilo.