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Plenković o otpadu u Gospiću: "Riješit ćemo, ali u zakonitoj proceduri, ne da mi budemo pod pritiskom"

PišeHina, 09. kolovoza 2026. @ 18:30 komentari
Premijer Plenković u Sinju
Premijer Plenković u Sinju Foto: Josko Ponos
Premijer Plenkoivć naglasio je da će "svi koji su odgovorni za odlaganje otpada morati odgovarati".
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