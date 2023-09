Kirurginje odlučile prekinuti šutnju o hororu u operacijskim salama: "Zabio je glavu u moje grudi. Trljao se..."

Žene kirurginje kažu da ih kolege seksualno uznemiravaju, napadaju i u nekim slučajevima siluju, pokazala je velika analiza osoblja.

Postoji obrazac zlostavljanja pripravnica u britanskim bolnicama. Analiza - koju su proveli Sveučilište Exeter, Sveučilište Surrey i Radna skupina za nedolično seksualno ponašanje u kirurgiji, podijeljena je ekskluzivno za BBC.

Kraljevski koledž kirurga rekao je da su nalazi "doista šokantni". Muški kirurzi brišu svoje čelo o svoje grudi, trljaju erekciju o žene, piše BBC. Nekima su i ponuđene bolje karijere ako pristanu na seks.

Gotovo dvije trećine žena kirurga koje su odgovorile istraživačima rekle su da su bile meta seksualnog uznemiravanja, a trećinu su seksualno uznemiravale kolege u posljednjih pet godina.

Žene kažu da se boje da će im prijavljivanje incidenata naštetiti karijeri i da nemaju povjerenja da će bolnice nešto poduzeti.

"Samo se okrenuo i zabio glavu u moje grudi. Shvatila sam da briše svoje čelo o mene. Samo se smrzneš i pitaš se 'zašto je njegovo lice u mom dekolteu?'", progovorila je Judith za BBC.

Kad je to učinio po drugi put, Judith se ponudila da mu donese ručnik. Odgovor je bio "ne, ovo je mnogo zabavnije". "Osjećala sam se prljavo, poniženo", opisala je svoje grozno iskustvo.

Još gora za nju bila je potpuna šutnja njezinih kolega. "On nije čak ni bio osoba s najvišim položajem u operacijskoj sali, ali je znao da je takvo ponašanje u redu, a to je jednostavno pokvareno", istaknula je.

Zastrašujući podaci

Registrirani kirurzi, muškarci i žene, bili su pozvani da sudjeluju potpuno anonimno i odazvalo se njih 1434. Polovica su bile žene.

63 posto žena je bilo meta seksualnog uznemiravanja

30 posto žena bilo je seksualno napadnuto

11 posto žena prijavilo je prisilni fizički kontakt povezan s mogućnostima bolje karijere

Prijavljeno je najmanje 11 slučajeva silovanja

90 posto žena i 81 posto muškaraca svjedočilo je nekom obliku seksualnog zlostavljanja

Seksualno uznemiravanje i seksualno zlostavljanje seže i izvan bolnice. Žrtva silovanja bila je Anne. Dogodilo se to tijekom druženja na liječničkoj konferenciji. Ona je bila pripravnica.

"Vjerovala sam mu, ugledala sam se na njega", kazala je za BBC. "Otpratio me do mjesta gdje sam odsjela, mislila sam da želi razgovarati, a onda se okrenuo i počeo me silovati", opisala je. Priznaje da se cijela "sledila" i da ga nije mogla nikako zaustaviti. Kad ga je sljedeći dan vidjela, jedva je ostala pribrana.

Godinama kasnije, ptiznaje, sjećanje bi preplavilo njezin um poput noćne more. Na poslu, čak i dok se pripremala operirati pacijenta.

Kultura šutnje

Drugo izvješće, pod nazivom "Prekid šutnje: rješavanje nedoličnog seksualnog ponašanja u zdravstvu", daje preporuke o tome što treba promijeniti.

Dva izvješća sugeriraju da relativno niži udio žena kirurga (oko 28 posto), u kombinaciji s dubokom hijerarhijom, daje muškarcima značajnu moć.

Carrie Newlands, kirurginja konzultant sa Sveučilišta Surrey su ti podaci motivirali da se uhvati u koštac s takvim ponašanjem nakon što je čula iskustva svojih mlađih kolega.

"Najčešći scenarij je da mlađu pripravnicu zlostavlja stariji muški počinitelj, koji je često njihov nadređeni. To rezultira kulturom šutnje u kojoj su ljudi u strahu za svoju budućnost i svoje karijere ako progovore", zaključila je Newlands za BBC.