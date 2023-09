FOTO Gužve u jednoj od najprometnijih ulica: Iz Grada mole za razumijevanje

Zbog izvođenja radova uređenja južnog kolnika Ulice grada Vukovara na dijelu od Radničke ceste do Heinzelove ulice, od utorka u 08:30 do utorka 26. rujna do četiri sata, zatvoren je dio ceste. Na tom dijelu se stvaraju gužve u prometu.

Promet se odvija alternativnim pravcima tijekom radova:

• Ulica grada Vukovara - Av. M. Držića - Slavonska avenija - Heinzelova - Ulica grada Vukovara

Ulica grada Vukovara - Av. M. Držića - Ulica kneza Branimira - Heinzelova - Ulica grada Vukovara

Pročitajte i ovo Geopolitička preslagivanja Dvojica vođa od kojih svijet strahuje sastat će se u Rusiji: ''Ne zanimaju nas američka upozorenja''

Iz Grada Zagreba upozoravaju građane na moguće poteškoće u prometu te mole za strpljenje i razumijevanje.