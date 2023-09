VIDEO Katastrofa u Libiji: Pukle brane, srušili se mostovi, tisuće mrtvih i nestalih - "Nikad nismo svjedočili ovakvom nečemu"

Nakon što je oluja Daniel u Libiji donijela toliko kiše na sjeveroistok da su se dvije brane srušile u jednoj regiji, povlačeći cijele četvrti u more, strahuje se da bi broj mrtvih mogao prijeći uskoro i 10.000 ljudi.



Više od 2000 osoba već je poginulo, a oko 6000 ih je nestalo u teško pogođenom gradu Derni, gdje su se dvije brane srušile pod pritiskom poplava.

WATCH: Catastrophic flooding hits Derna, Libya after dams collapse during Storm Daniel, more than 2,000 people feared dead pic.twitter.com/WP7LquuOCa — BNO News (@BNONews) September 12, 2023

''Kao posljedica toga, srušena su tri mosta. Voda koja je tekla odnosila je čitava naselja i na kraju ih odložila u more'', kazao je kaže Ahmed Misamari, glasnogovornik Libijske nacionalne Armije, piše CNN.

Navedene brojke ne može se neovisno provjeriti, a Misamari nije dao izvor. Crveni polumjesec u Bengaziju ranije je procijenio da je 150 do 250 ljudi mrtvo u Derni, prema Reutersu.

The storm Daniel leaves massive destruction on the main "Wassaa Balak" street in the Libyan city of Derna. 💔🇱🇾#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا pic.twitter.com/abUeaHRN0q — Algeria Mix II (@AlgMiix) September 11, 2023

''Vremenski uvjeti nisu dobro proučeni, razine morske vode i oborine, brzine vjetra, nije bilo evakuacija obitelji koje bi mogle biti na putu oluje i u dolinama'', upozorio je šef libijske službe za hitne slučajeve i hitnu pomoć Osama Ali.

''Libija nije bila pripremljena na ovakvu vrstu katastrofe. Nikad nismo svjedočili ovakvom nečemu. Priznajemo da je bilo nedostataka iako je prvi put da se suočavamo s ovako nečim'', rekao je Ali.

Hundreds feared dead, thousands missing after devastating floods hit Libya



Deadly storm winds and heavy floods hit Libya over the past two days#Libya #إعصار_دانيال #انقذوا_الشرق_الليبي #ليبيا

Misamari je rekao da je pogođeno još nekoliko gradova kao što su Al-Bayda, Al-Marj,Tobruk, Takenis, Al-Bajada i Battah.

U Libiji se za vlast bore dvije vlade. Jedna u Tripoliju, na zapadu, predvođena Abdul-Hamidom Dbeibehom, i druga na istoku koju podržava Halifa Haftar.