UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Kirurg za vrijeme operacije tri puta udario 82-godišnjakinju: Sad je slijepa na jedno oko

Kineske vlasti istražuju bolnicu zbog incidenta u kojem je navodno kirurg za vrijeme operacije oka udario pacijenticu.

Iako se sporni događaj dogodio u prosincu 2019. godine, snimka je u javnost došla tek sada nakon što je kineska liječnica Ai Fen podijelila snimke operacije. Snimka je odmah postala viralna i izazvala je bijes javnosti.

Pročitajte i ovo "To je pulp fiction!" Otkriveno tko stoji iza ubojstva Jevgenija Prigožina: "Bomba je postavljena u ključnom trenutku na ključno mjesto"

Aier China (AC), grupacija kojoj pripada bolnica, suspendirala je kirurga i smijenila izvršnog direktora bolnice.

Kako se vidi na snimci, za vrijeme operacije očiju kirurg je tri puta udario pacijenticu u glavu.

AC je poručio da se incident dogodio za vrijeme operaciju u njihovoj bolnici u Guigangu, na jugozapadu Kine.

In Guangxi Province, China, an 82-year-old patient, cried out in pain during an eye surgery, was struck on the head with a fist by the doctor. As a result of the incident, the patient's left eye became blind after the surgery.pic.twitter.com/2UNi9HhRiy