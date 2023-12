Potresna svjedočanstva preživjelih: "Stavili smo barikade na vrata. Po cijelom fakultetu je bilo krvi"

Student i novinar Jakon Weizman u trenutku pucnjave na fakultetu u Pragu u četvrtak poslijepodne polagao je ispit iz albanskog jezika. Sjedio je u učionici s profesorom i odjednom je začuo pucnjeve i vrištanje. Odlučili su brzo djelovati.

"Zaključali smo vrata i postavili improviziranu barikadu. Gurali smo stolove, stolice i sve što smo mogli naći…', ispričao je za Guardian.

Ubrzo nakon što je barikada postavljena, čuo je kako netko pokušava otvoriti vrata.

Pročitajte i ovo "Ne zna im se broj" SDP ismijava novog ministra: Objavili montažu sa znakovitom tetovažom

"Prolazio je kroz svaku učionicu da vidi ima li ljudi tamo da puca na njih. Zaključali smo vrata samo pet minuta prije nego što ih je pokušao otvoriti.”

Weizman i njegov profesor ostali su u sobi oko sat vremena, za to vrijeme su slali poruke svojim voljenima i molili ljude da jave policiji da su zarobljeni u sobi 309A.

"Samo sam pokušavao reći ljudima što se događa, zvao sam mamu, zvao djevojku. Ako je to kraj, pokušavaš reći što možeš prije - ne znam… Nikad nisi spreman za situaciju,” potresen je ovaj student koji je uspio preživjeti masakr u kojem je David Kozan (24), također student, ubio 14 osoba, a onda i sam tragično skončao. Ranio je 25 osoba.

Pročitajte i ovo masakr u Pragu Davida sumnjiče da je prije masakra ubio oca i bebu u kolicima, objavio je jezive poruke: "Uvijek sam želio ubijati, Alina mi je puno pomogla"

“Kad smo izlazili, krvi je bilo po cijelom fakultetu", rekao je Weizman.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p