Stvorili novi virus koji ubija sve koji se zaraze: "Ovo ludilo mora biti zaustavljeno prije nego što bude prekasno"

U studiji poput one u Wuhanu kineski znanstvenici eksperimentiraju s mutiranim sojem COVID-19 koji ima stopostotnu smrtnost kod miševa. Virus su nazvali GX_P2V.

"Studija pokazuje rizik od prenošenja GX_P2V na ljude i pruža jedinstven model za razumijevanje patogenih mehanizama virusa povezanih sa SARS-CoV-2", napisali su autori.

Smrtonosni virus mutirana je verzija GX/2017, rođaka koronavirusa koji je otkriven 2017., odnosno tri godine prije pandemije. Svi miševi koji su bili zaraženi virusom umrli su unutar samo osam dana, što su istraživači opisali kao iznenađujuće brzu stopu smrtnosti.

GX_P2V napao je pluća, kosti, oči, dušnike i mozgove miševa, zbog čega su u konačnici i uginuli. U danima prije smrti miševi su brzo gubili na težini, imali su pogrbljeno držanje i kretali se krajnje tromo. Što je najstrašnije od svega, oči su im potpuno pobijeljele dan prije smrti, piše New York Post.

Iako zastrašujuća, studija je prva te vrste koja je izvijestila o stopostotnoj smrtnosti kod miševa zaraženih virusom povezanim s COVID-19, daleko nadmašujući prethodno objavljene rezultate iz druge studije, napisali su istraživači.

Što je još važnije, rezultati studije ne pokazuju jasno kako bi to utjecalo na ljudska bića.

Francois Balloux, stručnjak za epidemiologiju na Institutu za genetiku Sveučilišta u Londonu, kritizirao je istraživanje kao "užasno" i "znanstveno potpuno besmisleno".

"Ne vidim ništa ni blizu zanimljivo što bi se moglo naučiti iz prisilnog zaražavanja čudne pasmine humaniziranih miševa nasumičnim virusom. S druge strane, mogao sam vidjeti kako takve stvari lako mogu poći po zlu", napisao je profesor na X-u i dodao da predtisak istraživanja ne navodi razinu biološke sigurnosti i mjere opreza koje se koriste u istraživanju.

I had a look at the preprint. It's a terrible study, scientifically totally pointless. I can see nothing of vague interest that could be learned from force-infecting a weird breed of humanised mice with a random virus. Conversely, I could see how such stuff might go wrong ...