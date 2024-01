Kako je jedan dalmatinski grad postao raj za prostitutke iz Južne Amerike? Mnogi stanodavci nemaju pojma što im se događa u stanovima

Vatrenim Brazilkama, Kolumbijkama i Venezuelankama grad Zadar je postao omiljena meka. One cijele godine pružaju usluge u iznajmljenim stanovima ili apartmanima po popularnim cijenama.

Za razliku od prijašnjih godina, kada su Zadrom dominirale djevojke iz Ukrajine ili drugih dijelova Istočne Europe, sada su taj grad "okupirale" mlade djevojke iz Južne Amerike.

Tako je jedan Zadranin za Slobodnu Dalmaciju otkrio kako to izgleda. On godinama iznajmljuje stan u dijelu grada iznad mosta. Početkom lipnja putem booking.com-a dobio je rezervaciju iz Brazila na tri dana. Rezervacija je glasila na dvije osobe no ispred stana se pojavila samo jedna djevojka u ranim dvadesetim godinama.

Bila je Brazilka, imala je 25 godina, no pod njezinim imenom nije bila napravljena rezervacija. Kada je zatražio neki osobni dokument zbog prijave u sustav eVisitor, poslala mu je boravišnu dozvolu izdanu u Portugalu 30. kolovoza 2022. na rok od dvije godine.

Sve mu je bilo pomalo čudno, a trećeg dana mlada gošća zatražila je produženje boravka za još tri dana. Odlučio je osobno provjeriti o čemu se radi te razotkio čime se djevojka bavi i sve prijavio policiji.

U policiji su mi rekli da su baš tih dana imali nekoliko sličnih slučajeva.

Pročitajte i ovo JEZIVE OPTUŽBE FBI istražuje moćnog direktora čuvenog brenda: Trgovao ljudima i mladiće godinama prisiljavao na seks?

Pročitajte i ovo Vozi se usporeno FOTO Teška prometna nesreća: Automobilom se zabio u naplatnu kućicu i poginuo

"Djevojke pronalaze stanove preko platformi za iznajmljivanje, neki vlasnici provjeravaju stanove, a neki imaju self check-in i check-out uslugu, tako da gosti sami dolaze i odlaze a da ih uopće ne vide. Rekli su mi da se uglavnom radi o mladim ženama iz Južne Amerike, ali da oni ne mogu znati što se i gdje događa, sve dok ih netko ne prijavi", ispričao je Zadranin.

A njegovo iskustvo nije jedino, i drugi vlasnici stanova i apartmana suočavaju se sa sličnim pričama.Mnogi nemaju pojma što im se događa u stanovima, a drugi za to puno ne mare. Neki se čak otvoreno hvale da svaku večer mogu provesti s drugom mladom Latinom koliko ih u Zadru ima.

Pročitajte i ovo Oštra osuda VIDEO Iran raketirao Pakistan! "Posljedice će biti ozbiljne, ubili ste dvije djevojčice"

Pročitajte i ovo Bez ulaganja nema turizma Snježna idila na Papuku, velik dio prirode i dalje je netaknut: "Ovdje je predivno, došli smo s djecom da dožive snijeg"

Tijekom 2023. godine na području Zadra, Policijska uprava zadarska je nakon utvrđenog prekršaja odavanja prostituciji, iz čl. 12. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, prekršajno sankcionirala devet stranih državljanki, od kojih pet državljanki Brazila, dvije državljanke Kolumbije, te po jednu državljanku Venezuele i Španjolske.