VIDEO Kina raspoređuje svoje najmoćnije projektile "ubojice brodova" i ondje gdje to nitko nije očekivao

Kina se možda priprema za raspoređivanje naprednog protubrodskog oružja, u obliku hipersoničnog projektila, na znatno više ratnih brodova nego što se dosad pretpostavljalo. Na novoj videosnimci koja dolazi iz Kine vidi se lansiranje hipersonične rakete YJ-20 s neidentificiranog razarača klase Tip 052D. Riječ je o manjim ratnim brodovima, ali koji su puno brojniji od većih razarača klase Tip 055, s kojima se to oružje dosad povezivalo.

Na snimci se vidi kako se raketa izbacuje iz prednje ćelije sustava za okomito lansiranje. Potom se uključuje njezin raketni motor na kruto gorivo i raketa velikom brzinom nastavlja let. Snimka ne prikazuje pogodak cilja, pa se na temelju nje ne može utvrditi je li riječ o redovitom operativnom raspoređivanju oružja ili pokusnom ispitivanju.

The first footage of Chinese YJ-20 hypersonic anti-ship ballistic missile being launched from a Type 052D destroyer.



The YJ-20 is estimated to fly at Mach 6+ with terminal speeds up to Mach 10 and a range of 1,000–1,500 km, designed to threaten large surface combatants like US… pic.twitter.com/NW7mbKd4Ow — Clash Report (@clashreport) July 29, 2026

Širenje broja lansirnih platformi

Kineska ratna mornarica raspolaže s približno 35 razarača klase Tip 052D, dok je u operativnoj uporabi deset brodova klase Tip 055, piše portal The War Zone. Kina nastavlja s istovremenom proizvodnjom obiju klasa tih brodova.

Razarač Tip 052D istisnine 7500 tona ima 64 ćelije za okomito lansiranje, po 32 na pramcu i krmi, dok Tip 055 ima 112 ćelija.

Još nije poznato može li se YJ-20 smjestiti u svaku lansirnu ćeliju na brodovima klase Tip 052D. U tim se sustavima uobičajeno nalaze protuzračne rakete HHQ-9, podzvučne protubrodske krstareće rakete YJ-18, krstareće rakete CJ-10 za napade na kopnene ciljeve te protupodmorničke rakete CY-5, piše navedeni portal.

Na ranije objavljenoj službenoj snimci kineske vojske prikazano je ono što je kineska ratna mornarica nazvala završnim ispitivanjem rakete lansirane s razarača Wuxi klase Tip 055 potkraj prošle godine. Najnovije lansiranje upućuje na mogućnost da se YJ-20 sada ugrađuje i na brodove koji nisu najveći kineski površinski ratni brodovi.

Zašto je raketa važna?

Kineski izvori opisivali su YJ-20 kao aerobalističku raketu ili kao oružje s hipersoničnim kliznim tijelom koje raketni potisnik ubrzava u prvoj fazi leta. Takav dizajn spaja hipersoničnu brzinu i manevriranje osmišljeno kako bi otežalo presretanje projektila. Prema procjenama navedenima u izvornom izvješću o tom projektilu, on tijekom leta postiže brzinu šest puta veću od brzine zvuka, a u završnoj fazi napada ta se brzina može približiti brzini devet puta većoj od brzine zvuka. Procijenjeni domet tog projektila veći je od 1000 kilometara.

Pretpostavlja se da sustav navođenja hipersoničnog projektila YJ-20 upotrebljava satelitsku navigaciju i prima ažurirane podatke o putanji tijekom srednjeg dijela leta. U završnom prilazu cilju projektil prelazi na aktivno radarsko navođenje, infracrveno navođenje ili kombinaciju obaju sustava.

Među vjerojatnim ciljevima tog projektila su nosači zrakoplova, amfibijski jurišni brodovi, krstarice i drugi veći ratni brodovi.

Bude li YJ-20 uveden u širu uporabu, deseci razarača klase Tip 052D mogli bi postati platforme za dalekometne hipersonične udare na moru. To znači da bi tu sposobnost imao veći dio ratne flote kineske ratne mornarice. Sukladno tome povećao bi se broj mogućih mjesta lansiranja tog opasnog projektila te skratilo vrijeme koje bi protivničke pomorske snage imale za otkrivanje, procjenu i presretanje napada.