Paranoja vođe Sjeverne Koreje: Nosi vlastiti WC, a djelatnici odnose madrace na kojima spava

Nakon što se Kim Jong Un sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Pekingu, sjevernokorejsko osoblje pažljivo je prebrisalo predmete koje je dirao vrhovni vođa zemlje, što je, prema analitičarima, dio sigurnosnih mjera za suzbijanje stranih špijuna.

Unatoč naznakama prijateljstva između Kima i Putina, snimke u srijedu pokazale su izvanredne mjere izolirane države kako bi prikrile sve tragove o Kimovu zdravlju.

U objavi na Telegramu novinar Kremlja Aleksandar Junašev podijelio je video Kimovih dvaju djelatnika kako pedantno čiste sobu u kineskoj prijestolnici gdje su se Kim i Putin sastajali više od dva sata.

Russian media report that North Korean staff has thoroughly destroyed all traces of Kim Jong Un 's presence in the room.

They took away the glass he drank from, wiped down his seat and all the parts of furniture he had touched. https://t.co/avbERqsdP8 pic.twitter.com/c77brRt755 — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 3, 2025

Očišćen je naslon stolca i nasloni za ruke, a očišćen je i stolić za kavu pored Kimova stolca. Kimova čaša također je uklonjena.

"Nakon što su pregovori završeni, osoblje koje je pratilo šefa DNRK-a pažljivo je uništilo sve tragove Kimove prisutnosti", rekao je novinar, misleći na Sjevernu Koreju.

Nakon razgovora u sobi Kim i Putin otišli su na čajanku i toplo se oprostili.

Kao i tijekom prijašnjih inozemnih putovanja, Kim je ponio vlastiti toalet u prepoznatljivi zeleni vlak kojim je stigao u Peking kako bi skrio zdravstvene tragove, izvijestio je japanski list Nikkei, pozivajući se na južnokorejske i japanske obavještajne agencije.

Kim Jong Un s cigaretom ispred svojeg vlaka Foto: AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Takve mjere standardni su protokol još od doba Kimova prethodnika, njegova oca Kim Jong Ila, rekao je Michael Madden, stručnjak za vodstvo Sjeverne Koreje iz američkog Stimson Centra.

"Poseban toalet i obvezne vreće za smeće, za otpad i opuške cigareta služe kako strana obavještajna agencija, čak i prijateljska, ne bi dobila uzorak i testirala ga", rekao je Madden.

"To bi pružilo uvid u sva medicinska stanja koja pogađaju Kim Jong Una. To može uključivati ​​​​kosu i kožne izrasline", rekao je.

Donald Trump i Kim Jong Un Foto: Afp

Godine 2019., nakon samita u Hanoiju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, Kimovi stražari viđeni su kako satima blokiraju kat njegove hotelske sobe kako bi je čistili i iznosili predmete, uključujući madrac.

Kimov tim također je viđen kako pedantno čisti predmete prije nego što ih on koristi.

Kimov Jong Unov vlak u Pekingu Foto: Afp

Tijekom njegova sastanka s tadašnjim južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom 2018. godine sjevernokorejski zaštitari poprskali su stolac i stol dezinfekcijskim sredstvom i obrisali ih prije nego što je Kim došao sjesti.

Prije nego što je sjeo na još jednom samitu s Putinom 2023. godine, njegov zaštitarski tim obrisao je njegov stolac dezinfekcijskim sredstvom i energično provjerio je li stolac siguran, a jedan od zaštitara koristio je detektor metala za skeniranje sjedala, pokazala je videosnimka.