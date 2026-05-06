Kardinal Puljić o "luđačkoj košulji" i tajnim planovima za BiH: "Vidio sam ta tri papira, meni se smučilo"

Dok se u regiji ponovno otvaraju rasprave o budućnosti Bosne i Hercegovine, a političke napetosti ne jenjavaju, kardinal Vinko Puljić odlučio je prekinuti šutnju i nastupiti u emisiji "Plenum" Federalne televizije.

Iako ga kritičari optužuju za svrstavanje uz radikalne političke opcije zbog sudjelovanja na zagrebačkom Tradfestu, Puljić tvrdi da je istina bitno drugačija te da je postao meta hajke jer se usudio progovoriti o sudbini čovjeka u BiH.

Kardinal je pojasnio kako je na skup u Zagreb došao isključivo na poziv prijatelja Vice Batarela kako bi primio priznanje za svoju dugogodišnju borbu za ljudska prava. Oštro se ogradio od bilo kakve političke agende, naglasivši da nije bio svjestan tko su ostali organizatori niti koji su njihovi krajnji ciljevi.

"Znao sam tko me zove, ali nisam znao sve druge koji stoje iza toga. Oni su potpuno politički otišli, a ja nisam političar. Želim govoriti ono što nalaže savjest - dostojanstvo čovjeka, ljudska prava i jednakopravnost naroda“, izjavio je Puljić. Dodao je kako je dvoranu napustio odmah nakon svog govora: "Došao sam, održao svoj govor i otišao. Što su drugi poslije govorili, ne znam. Ta hajka nije na njih nego na mene."

Šokantno otkriće: Tajni planovi za podjelu BiH

Najdramatičniji dio razgovora ticao se političke budućnosti Bosne i Hercegovine. Puljić je otkrio da je u razgovorima s političarima doznao za „tajne planove“ domaćih lidera koji su ga duboko potresli.

"Ja sam imao priliku vidjeti ta tri papira, što tri naroda traže. Kad sam to pročitao, meni se smučilo. Jer nigdje nema Bosne i Hercegovine, svatko traži svoje, a na drugoga ne misli. To nisu planovi međunarodne zajednice, nego domaći, ali međunarodna zajednica zna za njih", otkrio je kardinal. Iako je odbio detaljno govoriti o sadržaju, poručio je: "Ako bude trebalo, reći ću. Sad neću."

Daytonska BiH kao "luđačka košulja"

Govoreći o samoj državi, Puljić pravi jasnu razliku između BiH kao povijesne cjeline i njezina daytonskog uređenja za koje kaže da ne funkcionira. Slikovito je opisao stanje u kojem se zemlja nalazi već desetljećima:

Za Daytonski sporazum kaže da je "zaustavio rat, ali nije uspostavio pravedan mir u kojem svaki narod i svaki čovjek ostvaruje svoja prava". Međunarodnoj zajednici pak je poručio da su im "obukli luđačku košulju i otišli, a mi se unutra snalazimo kako znamo“.

Na pitanje o trećem entitetu, Puljić ga vidi kao reakciju na neuspjeh sustava. "To je alternativa. Ako se ne može stvoriti sustav u kojem svaki narod bira svog predstavnika, onda se traži drugi model." Ipak, ostaje dosljedan stavu protiv ozakonjenja etničkog čišćenja.

Kriza demokracije i sukob interesa

Puljić sliku o stanju sustava širi i izvan granica BiH, naglašavajući da se u cijelom svijetu demokracija urušila jer su nestali vrijednost čovjeka i njegovo dostojanstvo.

"Nije samo Bosna i Hercegovina problem, nego se u cijelom svijetu demokracija pomalo urušila. Nastao je problem jer se sve više nameću interes i koristoljublje", kaže kardinal, povlačeći jasnu crtu između vjere i politike. "Religija mora biti na čelu vjere i morala, a u politici je interes taj koji upravlja. Tu se često križamo, a ponekad sukobljavamo."

Unatoč kritikama, Puljić je ponovio svoju tezu o „tronošcu“ kao jedinom održivom rješenju. Prema njegovim riječima, država može biti stabilna samo ako su sva tri naroda potpuno jednakopravna.

"Tri konstitutivna naroda su kao tronožac. Ako jedna noga nije stabilna, sve pada", zaključio je Puljić uz poruku koju ponavlja još od ratnih dana: "Granice crtajte kako god hoćete, ali nemojte čovjeka precrtati. Sačuvajte čovjeka - njegova prava, dostojanstvo, slobodu vjere i građansku slobodu."