Farage želi biti premijer, a prvo mora pobijediti – kantu za smeće: "Kladite se na njega!"

Politička scena u Velikoj Britaniji dobila je novu zvijezdu. Nigel Farage, čovjek koji želi na sljedećim parlamentarnim izborima postati premijer, prvo će na lokalnim izborima morati pobijediti - kantu za smeće. A sudeći po britanskim kladionicama - kanta nije bez izgleda.

Farageu je prijetilo izbacivanje iz parlamenta zbog istrage o neprijavljenoj multimilijunskoj donaciji. Kako bi zamrznuo tu istragu, odlučio je podnijeti ostavku - i odmah se kandidirati, a sve to pokušati prikazati kao borbu sebe i svojih pristaša protiv pokvarenog sustava. Ali takozvani establišment tu igru nije namjeravao igrati.

Sve ostale stranke u Clactonu objavile su da u takvim izborima - neće sudjelovati. Farage je trebao biti jedini kandidat. A onda se pojavio on - Vojvoda Kantoglavi, iskusni sudionik šest lokalnih i općih izbora. Građanima Clactona nudi samo jednu točku programa: "Ja nisam Nigel Farage!".

Dok jedni to vide kao šalu, drugima ideja nije suluda.

"Divan kandidat. Kladite se na njega! Gdje si bio dosad?", kazali su građani.

Ako skupi najmanje deset glasova, pokvareni establišment predstavljat će on. Ksenofobni milijunaš Farage ljeto će provesti boreći se protiv kante za smeće, konstatiraju mediji.

Kladionice su za svaki slučaj drastično smanjile koeficijent na pobjedu Kantoglavog u strahu da bi mogao ujediniti protestne birače.

Cijeli priču iz Britanije, kao i tko se točno krije iza kante, pogledajte u prilogu.