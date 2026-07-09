Predstavljena nova atrakcija, američka veleposlanica oduševljena: "Split je predivan, obožavam ga"

Na vanjskim vezovima splitske luke otkriveni su murali izrađeni u povodu obilježavanja 250 godina Sjedinjenih Američkih Država. Autori su tri poznata američka grafitera i jedan hrvatski, a predstavljaju motive što za njih znači sloboda. Na otkrivanju je sudjelovala i veleposlanica SAD-a u Hrvatskoj.

"Ovo će postati viralne slike i bit će ih moguće pratiti, ljudi će ih moći vidjeti. Imat ćemo muzejsku pločicu s oznakama. Moći će se vidjeti na društvenim mrežama, kada se objave, odakle ti ljudi dolaze, koliko dugo će ostati ovdje pa ćemo imati sve zanimljive podatke koje će biti moguće dijeliti s vama", rekla je Nicole McGraw.

"Volim Split. Split je predivan grad koji ima bogatu kulturu i povijest. Ljudi ovdje su odlični, hrana je nevjerojatna. Kako ne voljeti Split. Ja sam obožavateljica", dodala je veleposlanica.

Američki umjetnici odlučili su se ipak na motive povezane s Hrvatskom, pa smo u Splitu dobili Nikolu Teslu, ali i jednu Dalmatinku koja je okružena tradicionalnim biljem koji raste upravo tu, u Dalmaciji.

Murali u Splitu - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Hrvatski umjetnik Tomislav Lončarić "Lonac" odlučio se za jednu igru u pjesku.

Murali u Splitu - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Zadnjih par godina se zapravo bavim to temom nostalgije i predmeta koji svakoga asociraju na nešto. Obzirom da se nalazimo tu u Splitu gdje je luka i gdje dolaze manje - više strani turisti, odlučio sam napraviti rad koji će ih asocirati na ono neko pozitivno, sretno vrijeme djetinjstva, kad su možda svi bili najslobodniji. Što smo stariji, sve teže se vratimo u taj 'mood'", ispričao je.

Tomislav Lončarić Lunar, umjetnik Foto: Dnevnik Nove TV

Ovim se bavi gotovo 20 godina i kaže - uvijek je lijep osjećaj slikati na javnoj površini, posebno mjestu gdje dnevno prođe tako velik broj ljudi.

Razgovor s umjetnikom pogledajte u prilogu.