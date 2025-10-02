VIDEO Lukašenko (slučajno) razotkrio tajne detalje moćne ruske rakete: "Već je na putu"

Ono što je trebalo biti demonstracija prestiža u uredu bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, otkrilo je tajne tehničke detalje onoga za što se vjeruje da je najnoviji ruski balistički raketni sustav, poznat kao "Orešnik".

Model sustava koji se nalazio na Lukašenkovom stolu uhvatile su kamere tijekom njegovog sastanka s premijerom Kirgistana Almazbekom Atambajevim. Analiza pokazuje da je veliki lanser postavljen na šasiju MZKT-79291 koju proizvodi tvornica u Minsku. Modeli MZKT-79291 poznati su kao temelj za niz ruskih sustava za lansiranje s kopna, a teški kotači iz Minska već dugo osiguravaju mobilnost za strateške i taktičke raketne sustave. Ako su pretpostavke točne, logistika nabave bi potencijalno mogla postati osjetljiva na provjeru i ograničenja opskrbe, prenosi Defence Blog.

👀🇷🇺🇧🇾 Allegedly, a model of Russian Oreshnik intermediate-range ballistic missile (IRBM) launcher on the desk in Alexander Lukashenko's cabinet.



Would be the most substantial clue thus far of how the Oreshnik TEL might actually look.

Balistički sustav srednjeg dometa namijenjen je djelovanju ispod granice dometa od 5500 kilometara definirane međunarodnim režimima kontrole naoružanja. Međutim, precizne tehničke specifikacije sustava su tajne i nije jasno je li Orešnik u skladu s bilo kakvim sporazumima nakon raspada Ugovora o nuklearnim snagama srednjeg dometa (INF).

Već se godinama nagađa o specifikacijama sustava, a poruka, u jeku rastuće vojne suradnje između Moskve i Minska i pojačanim napetostima s NATO-om, je jasna.

A model of the suspected Russian Oreshnik medium-range ballistic missile (MRBM) was spotted in Alexander Lukashenko’s office.



The model, placed on his desk, shows a 12x12 wheeled chassis similar to one previously seen in Minsk. pic.twitter.com/GXyQdgxC11 — Clash Report (@clashreport) October 1, 2025

Tijekom obraćanja novinarima na marginama Globalnog atomskog foruma u Moskvi, Lukašenko je potvrdio da se sustav "Orešnik" sada prebacuje u Bjelorusiju. Na pitanje je li sustav već stigao, bjeloruski čelnik odgovorio je: "Već je na putu. Sve će biti u redu".

Novi raketni sustav do kraja godine

"Do kraja ove godine, najnoviji ruski hipersonični balistički raketni sustav 'Orešnik' bit će raspoređen u Bjelorusiji", rekao je 1. srpnja tijekom ceremonije obilježavanja Dana neovisnosti zemlje.

Raspoređivanje predstavlja veliko proširenje ruskih strateških sposobnosti na istočnom krilu NATO-a, dodatno ugrađujući Bjelorusiju u širi obrambeni položaj Moskve i potencijalno mijenjajući sigurnosnu ravnotežu u istočnoj Europi. Iako se detalji o programu "Orešnik" strogo čuvaju, projektil je svoje prvo eksperimentalno lansiranje u borbenim uvjetima izveo 21. studenog 2024. tijekom napada na ukrajinski grad Dnjepar.

Razmještanje sustava u Bjelorusiji moglo bi proširiti doseg ruskih strateških snaga dublje u Europu i baltičku regiju.