Kalifornijski guverner je u četvrtak odbio zahtjev Sirhana Sirhana, ubojice Roberta Kennedyja, za uvjetni otpust, premda mu je posebno povjerenstvo ljetos dalo svoje odobrenje.

Palestinskom izbjeglici i ubojici newyorškog senatora, mlađeg brata Johna Fitzgeralda Kennedyja, Sirhanu Sirhanu, ipak neće biti dozvoljen uvjetni otpust! Kalifornijski guverner Gavin Newsom je to izjavio iako je Sirhanu na ljeto posebno povjerenstvo dalo odobrenje.

No, to nije prvi put da mu je odbijen uvjetni otpust, učinjeno je to već 15 puta. On trenutno služi doživotnu kaznu zatvora.

"Nakon pažljivog pregleda slučaja, uključujući zapise u kalifornijskom državnom arhivu, utvrdio sam da Sirhan nije razvio odgovornost i uvid koji je potreban da bi podržao njegovo sigurno puštanje u zajednicu", naveo je guverner.

"Sirhanovo ubojstvo senatora Kennedyja među najpoznatijim je zločinima u američkoj povijesti", napisao je guverner Newsom u priopćenju. "Nakon desetljeća provedenih u zatvoru on još nije ispravio mane koje su ga navele na ubojstvo senatora Kennedyja. Sirhan nije dovoljno priseban da ne bi opet donio istu opasnu odluku", dodao je.

Palestinski useljenik Sirhan Sirhan ubio je "Bobbyja" Kennedyja u hotelu Ambassador u Los Angelesu dok je vodio kampanju za kandidata demokratske stranke na predsjedničkim izborima. Pet osoba je pritom ranjeno. Ubojica je tada svoj čin opravdao Kennedyjevom potporom prodaji vojnih zrakoplova Izraelu.

Ubojičina odvjetnica je sugerirala da je to učinjeno zbog političkih razloga. "Iako cijenim da oslobađanje gospodina Sirhana predstavlja guverneru Newsomu izazovnu političku računicu, pravna odluka o njegovom oslobađanju je jasna. Uvjereni smo da će sudska revizija guvernerove odluke pokazati da je bio u krivu", objasnila je, piše Reuters.

"On i dalje predstavlja opasnost javnoj sigurnosti", navodi guverner.

Sirhan Sirhan proglašen je krivim 17. travnja 1969. za ubojstvo newyorškog senatora, mlađeg brata Johna Fitzgeralda Kennedyja. Osuđen je na smrt, ali mu je 1972. kazna preinačena u doživotni zatvor zahvaljujući kratkotrajnom ukidanju smrtne kazne u Kaliforniji.