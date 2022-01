Strašna statistika, kapaciteti domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi su popunjeni. U najvećem domu, onom u Nazorovoj primaju djecu samo iz žurnih izdvajanja, kada im je život ugrožen. Osim što planiraju proširiti kapacitete, Vlada želi proširiti i mrežu udomiteljskih obitelji. Uvode veću naknadu.

U Dječjem domu u Nazorovoj danas je 87 djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Kapacitet doma je 60.

"Mi smo, nažalost, u situaciji već više mjeseci primati samo djecu iz žurnih izdvajanja gdje je njihov život stvarno ugrožen", rekla je Jasna Ćurković Kelava, ravnateljica Doma za djecu Zagreb u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Srne Bijuk.



Broj smještene djece eksplodirao je nakon tragične smrti djevojčice od dvije i pol godine u Novoj Gradiški. Od prosječnih 150, prošle godine imali su 450 zahtjeva za smještaj.

"50 posto te djece je vraćeno u vlastite obitelji, što znači da bi se ipak sustav trebao angažirati na pomoći tim obiteljima gdje god je moguće", smatra Ćurković Kelava.



A kada to nije moguće, treba ih što prije smjestiti u udomiteljske obitelji. Kojih nedostaje. Pa ministar socijalne skrbi Josip Aladrović novim zakonom diže naknade za njih.



"U što ćemo investirati oko 80 milijuna kuna, samo naknade i opskrbnine se povećavaju od 15 do 60 posto, ovisno o korisničkoj skupini", najavio je Aladrović.

Na primjeru udomiteljske obitelji s troje djece - naknada bi se od 2500 kuna povećala na 4000 kuna, a opskrbnina za djecu s 2000 na oko 2600 kuna.

Što je Sanji Tomašić, u čijoj je obitelji trenutačno dvoje djece, velika pomoć, no boji se da nije dovoljan poticaj za nove udomitelje.



"Teško da se ljudi odluče uhvatiti u borbu s time, stvarno treba djeci pomoć, oni su manje više svi zanemarena djeca, zlostavljana djeca, nije jednostavno", navodi Tomašić.



Pa opet, ona je u tome 10 godina i kaže svi koji uđu u sustav - ne odustaju lako.



"Nisu ti klinci s vama dan, dva, tri, s nama je dečkić devet godina, a curica pet. To je navika, prijateljstvo, ljubav sve skupa. Pa na kraju krajeva obitelj", dodaje.



Zato je Sanja jedno dijete i posvojila. Proces je to koji nekima može trajati i godinama.

U Nazorovoj je prošle godine posvojeno petnestero djece.



"Imamo trenutačno dvoje djece koja su tu od rođenja, jedno dijete ima tri godine, drugo dvije i pol i po nama, po svim parametrima koji se odnose na oduzimanje roditeljskog prava morali su biti posvojeni već sa šest mjeseci", smatra Ćurković Kelava.



Problem je sporost sustava, kažu iz udruge Adopta, od samog prepoznavanja problema pa sve do sudova.



"Svaki dan previše u domu je jako porazan i donosi velike negativne posljedice na djetetov razvoj", navodi Dubravka Marušić iz Udruge Adopta.

Ministar Aladrović kaže kako je osnovao povjerenstvo koje će sve ubrzati. Trenutačno imamo oko 1000 potencijalnih posvojitelja, a 130 djece se posvoji na godinu. Više od 2000 djece je u sustavu.

