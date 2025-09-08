Obavijesti Foto Video Pretražite
"Da, trebamo brinuti"

Troše prekomjerno i u dugovima su! Kako je ova zemlja postala problematično dijete Europe?

13. rujna 2025.
Dug države
Dug države Foto: Getty Images
Politička nestabilnost posljednjih godina trese Francusku, a sve to utječe i na gospodarstvo. Ekonomski analitičari posljednjih dana govore o Francuskoj kao o problematičnom djetetu Europe koje će trebati pomoć kako bi svoje financije dovelo u red.
