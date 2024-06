Putin zaprijetio moćnoj istočnoj zemlji: "Ako se to dogodi, donijet ćemo odluke koje vam se neće svidjeti"

Vladimir Putin je pronašao novo područje za pritisak i ucjene zapadnih pomagača Ukrajine. Potpisao je vojni sporazum sa Sjevernom Korejom, ali i naljutio 30 do 40 puta bogatiju Južnu Koreju.

Južna Koreja ističe da je vojnim sporazumom s njezinim sjevernim rivalom, Rusija prekršila međunarodne sankcije i rezolucije koje je kao stalna članica Vijeća sigurnosti sama potpisala. "Još jednom naglašavam da svaka izravna ili neizravna pomoć ili suradnja koja unaprjeđuje vojnu sposobnost Sjeverne Koreje je jasno kršenje više rezolucija UN-ovog vijeća sigurnosti", izjavio je južnokorejski ministar vanjskih poslova Cho Tae-Yul.

Nakon što je Kim Jong Un prodao Rusiji goleme količine streljiva za svakodnevnu agresiju na Ukrajinu, stručnjaci za jednu od najizoliranijh zemalja svijeta pretpostavljaju da Joung Un zanima napredna ruska vojna tehnologija. "Koliko je meni poznato, Južna Koreja ne planira agresiju protiv Sjeverne Koreje. Ako je tako, onda se nema razloga plašiti zbog naše suradnje sa Sjevernom Korejom", rekao je Putin.

Južna Koreja pozvala je ruskog veleposlanika u Seulu na diplomatsko ribanje i uručila mu službeni prosvjed. Uvela je dodatne sankcije na izvoz roba u Rusiju, a južnokorejski direktor za nacionalnu sigurnost Chang Ho-Jin je zaprijetio Putinu da će pitanje snabdijevanja Ukrajine oružjem biti nanovo razmotreno.

Putin je na to odgovorio protuprijetnjom: "Bila bi to vrlo velika pogreška. Nadam se da se to neće dogoditi. Ako se ipak dogodi, onda ćemo i mi donijeti odluke koje teško da će se svidjeti današnjem vodstvu Južne Koreje."

Svoju turneju po istočnoj Aziji, Putin je završio u stomilijunskom Vijetnamu. Nastoji stvoriti ili ojačati partnerstva koja će ekonomski, ali i politički smanjiti izolaciju njegovog režima poslije gotovo dvije i pol godine agresije na Ukrajinu.

