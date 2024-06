Primila je poziv od kojeg joj je srce stalo: "Kada sam je našla, vidjela sam da nije pri svijesti... zgrabila sam je i odnijela u auto i na Hitnu"

"Zatvorila se u sebe. Nije htjela ići u školu. Popustila je dosta u učenju. Primijetila sam da je često na društvenim mrežama", ispričala je majka reporterki Provjerenog Ani Malbaši Major.

I druga majka ispričala je svoje iskustvo. "Ja sam mislila da su to normalni tinejdžerski problemi. Nisam tome toliko pridavala važnosti. Nekako s vremenom to je raslo. Pogoršavalo se njezino stanje u smislu depresije i anksioznosti."

Kad su do pomoći došli, dobili su lijekove koji, kažu, nisu pomogli. I zbog toga su odlučile progovoriti. "Kada sam vidjela što se događa i povezala 2 i 2, prestala sam joj davati terapiju. Svojevoljno! Na to je dijete reagiralo prvo otporom! Ja upravo razgovaram s djetetom koje je već ovisnik. Kao da pregovaramo o heroinu, a ne o antidepresivu!", opisala je majka i dodala da je zastrašujuća ideja da je mogla ostati bez svoje kćeri.

Podaci Zavoda za javno zdravstvo pokazuju da raste broj djece i adolescenata sa psihičkim poteškoćama, a porast je zabilježen od korone. Unatrag nekoliko godina propisano je oko 10.000 recepata antidepresiva više.

Primila poziv od kojeg joj je srce skoro stalo

Bio je to naizgled običan radni dan. Obukla se i otišla na posao. U moru telefonskih poziva, primila je jedan od kojeg joj je srce skoro stalo. Dijete joj se predoziralo!

"Kada je ona počela lupetati gluposti i više pričati nepovezano… Bilo je ljudi oko nje koji su primijetili što se se događa i onda su me zvali", opisala je. Dijete je odvela u bolnicu, a nakon što su je spasili, završila je na Dječjoj psihijatriji u Zagrebu. Kaže da nije dobila nikakvu dijagnozu i da je bez previše razgovora sa psihijatrima djevojčici u osnovnoj školi propisana terapija antidepresivima.

Vjerujući procjeni dječjeg psihijatara, otišla je u ljekarnu po lijekove i počela ih davati kćeri. Nedugo nakon terapije antidepresivima, uslijedio je za majku još veći šok. Njezino dijete se počelo samoozljeđivati. Jedne se večeri umalo dogodilo ono najgore.

"Kada sam je našla vidjela sam da nije baš pri svijesti. Primijetila sam da spava, da nije prisebna, da je ne mogu dozvati baš normalno svijesti, onda sam je zgrabila i odnijela je u auto i otišla s njom na Hitnu. I nakon toga je bila druga hospitalizacija u Kukuljevićevoj".

Ostavili su joj terapiju. "To je sumanuto za dijete od 12, 13 godina, 14 koja nema bipolarni poremećaj, nema psihijatrijsku dijagnozu. To je depresivni tinejdžer kojem treba rad, treba s njom ići na terapije, treba s njom raditi, razgovarati. Pregrmit ćemo to. Ne je stavit na antidepresive", rekla je.

Htjela je da joj se napiše dijagnoza

I druga majka prošla je slično iskustvo sa svojim maloljetnim djetetom. "Tvrdila je da joj nije dobro, da je loše", rekla je i dodala da dijete nije htjelo ići na psihoterapije. Htjelo je ono što je vidjelo na društvenim mrežama. "Htjela je da joj se napiše dijagnoza i htjela je početi uzimati lijekove. I htjela je biti hospitalizirana zato što je pratila jako puno te videe na Tiktoku", ispričala je majka koja ju je prijavila na dječju psihijatriju gdje je počela izjavljivati suicidalne misli i tako je zadržana tamo. I ona je dobila terapiju antidepresivima.

"Tražila je da treba vidjeti doktora, da treba pomoć. Ja nisam mogla doći nikako do doktora otkako su je otpustili iz bolnice, nekoliko tjedana nikako nisam mogla doći do doktora, pa sam pokušala do drugog u bolnici gdje je bila hospitalizirana, nisam mogla, onda se dogodilo da se pokušala ubiti".

Iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Zagrebu odbili su dati izjavu. Pred kamere Provjerenog odlučio je stati predstojnik Klinike za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Zagreb Ivan Begovac i objasnio da opisane pojave mogu biti uzrokovane nizom faktora, a ne samo lijeka. U Americi je 90-ih uočeno da postoje određeni rizici uporabe antidepresiva kod djece i tinejdžera. I to kada je došlo da samoubojstva dječaka.

Više o tome koliko se propisuje antidepresiva djeci i kako izgleda skidanje s lijeka pogledajte u prilogu.

Ako se vi ili netko vama blizak suočavate s određenim psihološkim poteškoćama ili ste u potrazi za pravom odlukom, nemojte se ustručavati pitati za pomoć.

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida pri KBC-u Zagreb: Nazovite na telefon 01-2376-470 od 0 do 24 sata.

Psihološki centar TESA: Nazovite na broj: 01/48 28 888 - radnim danom od 10 do 22 sata ili im se javite mailom za savjet: psiho.pomoc@tesa.hr.

