Nastavlja se sunčano vrijeme: Meteorolog otkrio što nas čeka za vikend

Sunčano i vruće vrijeme prati nas cijeli tjedan. Slično, samo ipak malo svježije, odnosno manje toplo zadržat će se i kroz sljedeći tjedan. S nedjelje na ponedjeljak ide promjena nošena frontalnim sustavom koji će se nalaziti u našoj blizini. O položaju te fronte ovisit će intenzitet promjene, a za sad se čini da će tek najsjeverniji krajevi biti izloženi grmljavinskim pljuskovima. U jugozapadnoj struji pritječe nam topao zrak sa Sredozemlja, a s europskog kontinenta, postupno sve bliže bit će nam onaj hladniji. Ta granica zračnih masa upravo određuje i položaj fronte.



Subotnje jutro bit će sunčano i ugodno toplo. Na kopnu će povremeno puhati slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jugo, mada će u početku vjetar biti dosta slab. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 18, u gorju malo niža, a na Jadranu od 18 do 22 stupnja.



Većinom sunčano zadržat će se i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj. Puhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 30, 31 stupanj.



Slično i u istočnim predjelima. U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano, uz jugozapadnjak te će se zadržati vruće. Temperatura ponovno može doseći 33 stupnja.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu će prevladavati sunčano. Može biti dnevnog razvoja oblaka, posebice u gorju i u unutrašnjosti Istre, gdje postoji i mala mogućnost za pljusak. Puhat će većinom slab do umjeren jugozapadnjak i jugo koje će na moru jačati navečer. Temperatura će biti između 26 i 30 stupnjeva.



U Dalmaciji također sunčano i vruće uz slab do umjeren jugozapadnjak, te mjestimice jugo: uglavnom prema kraju dana. Tamo isto očekujemo 30-ak stupnjeva za ranog poslijepodneva.



Temperatura mora je većinom između 21 i 23, a tijekom vikenda će se još malo zagrijati.



Uz sunčano vrijeme, UV indeks će i u subotu u većini zemlje biti vrlo visok.

Vrijeme idućih dana

Veći dio nedjelje prevladavat će sunčano i vruće na kopnu. Navečer se, ponajprije na sjeverozapadu očekuje jače naoblačenje, a u najsjevernijim krajevima, u Međimurju i Hrvatskom Zagorju i pljuskovi praćeni grmljavinom. Već u ponedjeljak u većini kopnenih krajeva barem dijelom sunčano, a u utorak i pretežno vedro. Jugozapadnjak će u nedjelju poslijepodne naglo okrenuti na sjeverac i sjeveroistočnjak koji na sjeveru na udare može biti olujan. Uz sjeverac će i vrućina u ponedjeljak popustiti pa će u nastavku tjedna biti vrlo toplo, ne toliko vruće.



I na Jadranu većinom sunčano te vrlo toplo ili vruće. Samo su potkraj nedjelje rijetko gdje na sjevernom dijelu mogući pljuskovi i grmljavina. U nedjelju ponegdje jako jugo, a navečer i u noći na ponedjeljak najprije će na sjevernom dijelu okrenuti na jaku buru s kojom će i na moru početkom sljedećeg tjedna biti malo manje toplo.



U sljedećem tjednu, svakako nastavak vedrine i sunčana vremena, uz svježiji početak, no potom opet postupan porast temperature iz dana u dan.