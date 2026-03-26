Jokić analizirao rezultate Crobarometra i objasnio zašto nekima pada popularnost: "Oni su u najnezgodnijoj političkoj poziciji"

Redovito mjesečno istraživanje Crobarometar, koje ekskluzivno objavljuje Dnevnik Nove TV, prezentirala je politička reporterka Sabina Tandara Knezović, a u analizi rezultata mjesečnog istraživanja pridružio joj se gost komentator Boris Jokić.

Sukob na Bliskom istoku, tenzije sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i rasprava oko naoružanja, prepucavanja predsjednika s premijerom, a zatim i ministrom obrane – samo su neke od tema koje su obilježile ožujak.

HDZ i dalje vodeća stranka

Na tronu se ništa ne mijenja. HDZ je i dalje vodeća stranka s 28,3 posto podrške birača. SDP je drugi s podrškom od 19,6 posto građana. Zadnja tri mjeseca bilježi lagani pad i sada je na najnižoj razini u posljednjih 12 mjeseci.

Crobarometar: Rejting stranaka Foto: Reddit

Slijede Možemo! s 11 posto, a Most je na 7,4 posto. Oni su tri mjeseca zaredom u pozitivnom trendu.

Crobarometar: Rejting stranaka Foto: Reddit

Domovinski pokret ovaj je mjesec na 2,4 posto. Glavu iznad vode i na 2,1 posto drže Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatski suverenisti i stranka Drito.

Crobarometar: Rejting stranaka Foto: Reddit

Sve ostale stranke su na manje od 2 posto podrške.

Crobarometar: Rejting stranaka Foto: Reddit

"Ono što ovdje malo iznenađuje i treba naglasiti jest malo bolji rezultat Mosta. Most je stranka koja živi na tome da na neki način ukazuje na nepravilnosti, da možda i proziva vladajuće i mislim da su to u prethodno vrijeme i činili što se odrazilo na njihov rejting", rekao je Jokić.

Analizirao je i podršku HDZ-a kroz regije.

"Podrška Vladi, ako govorimo o HDZ-u, je takva da je regionalno vrlo različito. U Slavoniji 50 posto podržava rad Vlade i to je najveća podrška. Jedino blizu tome je Lika i središnja Hrvatska. Međutim, kad se gleda Dalmaciju i Zagreb, ta podrška je prepolovljena, ona je na 25 posto. Takve regionalne razlike ukazuju, u slučaju potencijalnih izbora, i velike razlike u pogledu toga koga građani preferiraju", ističe Jokić.

Pozitivan i negativan dojam

Istraživanje i ovaj mjesec donosi tko od političara ostavlja najpozitivniji, a tko najnegativniji dojam kod birača. Zoran Milanović i dalje je političar o kojem najveći broj građana ima pozitivan dojam, njih 58 posto. Ovaj mjesec novost je da je na drugom mjestu premijer Andrej Plenković s 39 posto. Isti postotak ima i ministar Tomo Medved.

Crobarometar: Dojam o političarima Foto: DNEVNIK.hr

Na četvrtom mjestu s 38 posto su Božo Petrov, Ivan Anušić, koji je prošli mjesec bio drugi, te Biljana Borzan. Šef Mosta Nikola Grmoja ostavlja pozitivan dojam na 37 posto ispitanika, Oleg Butković na 36 posto, dok deseto mjesto s 33 posto dijele šef Sabora Gordan Jandroković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Crobarometar: Dojam o političarima Foto: DNEVNIK.hr

Čelnik Domovinskog pokreta Ivan Penava i ovaj mjesec ostavlja dojam najnegativnijeg političara. Još je podebljao tu brojku tako da se s 58 popeo na 62 posto. Puše mu za vratom zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević s 57 posto.

Crobarometar: Dojam o političarima Foto: DNEVNIK.hr

Treći je premijer Andrej Plenković s 55 posto, a odmah iza njega je Ivana Kekin s 52 posto. Peto mjesto po nepopularnosti s 51 posto dijele Gordan Jandroković i šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Crobarometar: Dojam o političarima Foto: DNEVNIK.hr

Zašto Anušiću i Penavi pada popularnost?

"Kada gledamo od veljače do ožujka, dva političara su jako negativno otišla na toj ljestvici, to su prije svega Ivan Penava, koji je još negativniji, i Ivan Anušić", istaknuo je Jokić.

"Pad podrške Ivanu Anušiću dolazi prije svega jer je u sukobu sa Zoranom Milanovićem. Što god tko mislio o njemu, političar je koji ima podršku građana. Kad gledaš tko je za njega, tko je protiv njega, taj njegov rezultat je 21 posto u plusu. Tko god krene u sukobu s njim, riskira pad naklonosti Milanovićevih poklonika. To se dogodilo Anušiću, čija popularnost pada", dodao je.

Pojasnio je i zašto pada popularnost Ivana Penave.

"U najnezgodnijoj je političkoj poziciji. S jedne strane svi koji su lijevo će o njemu imati negativno mišljenje. Međutim, Ivan Penava i Domovinski pokret su najnapadanija stranka od desnog pola. Utjeha njemu i svima koji su nevoljeni: nije važno da vas vole svi, važno je da vas vole vaši", poručio je Jokić.

Pokazuje to i primjer Andreja Plenkovića.

"Premijer je uvelike najpopularniji HDZ-ovac, a za njega je najvažnije da je najpopularniji među HDZ-ovcima. Ima 96 posto potporu među simpatizerima HDZ-a. Ivan Anušić među njima ima 81 posto potpore, veću preferenciju od toga imaju i Davor Božinović i Tomo Medved", napomenuo je Jokić.

Komentirao je i pad popularnosti Tomislava Tomaševića.

"Tomislav Tomašević i Andrej Plenković su dva političara koji imaju, da tako kažem, najvidljiviju izvršnu vlast i za očekivati je da će biti pod udarom kritike. Najlagodnija je pozicija Zorana Milanovića i treba reći da je on u prethodnom mjesecu pojačao svoju aktivnost. Aktivnost je vezana za pitanje vojske, a osoba kontra njemu je Ivan Anušić", rekao je Jokić.

Najveći problemi građana

Kada se građane pita koji su im najveći problemi, za njih 16 posto na prvom mjestu je korupcija, mito, nepotizam i klijentelizam. Na drugom su inflacija, poskupljenje, rast cijena s 15 posto.

Za 11 posto ispitanika to su niske plaće i standard te loša kupovna moć. Za njih 7 posto male mirovine i problemi umirovljenika, dok su za njih 6 posto najveći problem loši političari i stranke.

Crobarometar: Percepcija najvažnijih problema Foto: Pexels

Jokić kaže to je apsolutno poruka političarima o čemu trebaju više govoriti.

"Kada se pogleda što građani smatraju stvarnim problemima, ovih prvih pet više od polovica građana smatra značajnim problemom u RH. Dominiraju teme koje ih ne zanimaju, a teme koje najviše zanimaju građane, poput korupcije, plaća, mirovine, to su stvarni problemi, a o njima politika rijetko progovara", ustvrdio je.

Jokić naglašava da o tim temama treba govoriti.

"Svi bismo trebali natjerati političare i političarke da govore o tim temama, a teme koje se namjerno guraju da bi se ove stavile u drugi plan, njih bismo trebali pomalo ignorirati. Postoje medijska istraživanja da su u SAD-u 9 puta spominjaniji političari koji se svađaju, koji su agresivniji. Ideološka polarizacija je upravo takva koja potiče agresiju. Kada bismo pričali o mirovinama i zdravstvu, to ne bile teme koje bi izazvale sukobe i ne bi bile toliko interesantne, ali bi svakako bile važne za ovu zemlju“, zaključio je

Dnevnik Nove TV u petak donosi istraživanje što građani misle o članovima Vlade. Bit će zanimljivo vidjeti koliko ih poznaju i kojom su ih ocjenom ocijenili, a po prvi puta Crobarometar donosi i njihovu zastupljenost u medijima.

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 19. ožujka na reprezentativnom uzorku od 994 punoljetnih građana iz cijele Hrvatske metodom osobnog anketiranja. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.