Jeziv slučaj s vrlo neobičnim dokazom: Obična mahovina razotkrila pljačkaše grobova

Godine 2009. groblje Burr Oak u mjestu Alsip, u američkoj saveznoj državi Illinois, našlo se u središtu skandala u kojem su radnici na groblju optuženi da su iskopavali stare grobove, premještali ljudske ostatke na druga mjesta unutar groblja i preprodavali grobna mjesta. Ono što je zanimljivo u tom čitavom slučaju jest da je naizgled nevažna hrpa mahovine kasnije postala ključna u rasvjetljavanju zločina.

Matt von Konrat, voditelj botaničkih zbirki u Muzeju Field u Chicagu i glavni autor nove studije vezane za slučaj, objalvjene u časopisu Forensic Sciences Research, prisjeća se neočekivanog poziva. "Jednog dana 2009. godine javio sam se na telefon, a s druge strane bio je FBI, koji je pitao mogu li im pomoći u identificiranju nekih biljaka," kaže von Konrat u izjavi objavljenoj na stranicama spomenutog muzeja.

Ključan dokaz

FBI mu je predao mahovinu pronađenu dvadesetak centimetara ispod površine zajedno s ponovo ukopanim ljudskim ostacima. “Istražitelji su željeli znati o kojoj je vrsti mahovine riječ i koliko je dugo bila zakopana u tlu,” pojasnio je Von Konrat.

On i njegovi suradnici identificirali su uzorak mahovine kao Fissidens taxifolius, usporedbom pod mikroskopom s muzejskim primjercima. "Proveli smo pregled različitih vrsta mahovine koja raste u blizini mjesta zločina i ta vrsta mahovine tamo nije rasla," objašnjava Von Konrat. Daljnjom inspekcijom otkrili su veliku koloniju te mahovine u dijelu groblja za koji se sumnjalo da je izvor iskopanih ljudskih ostataka. Ta prostorna povezanost ojačala je dokaze koji povezuju premještene ljudske ostatke s određenom lokacijom.

Određivanje starosti mahovine postalo je ključno za opovrgavanje tvrdnji optuženih da su ostaci premješteni prije njihova zaposlenja. “Mahovina je pomalo jeziva,” primjećuje von Konrat. Njezine stanice zadržavaju metaboličku aktivnost i nakon smrti, ali ona se s vremenom smanjuje. Mjerenjem razgradnje klorofila, tim je procijenio da je mahovina bila zakopana samo jednu do dvije godine ranije, što je opovrglo navode optuženih zaposlenika groblja, koji su 2015. osuđeni za navedeni zločin.

Iznimno vrijedna suradnja

“Ponekad se pojavi slučaj u kojem FBI mora pozvati stručnjake kako bi pomogli u prikupljanju dokaza, obavljali analize, prezentirali dokaze tužiteljstvu i po potrebi svjedočili o svom radu kako bi osigurali presudu. Slučaj groblja Burr Oak bio je jedan od tih slučajeva u kojem smo se obratili Botaničkom programu Muzeja Field u Chicagu, što se pokazalo iznimno vrijednim jer su biljni materijali unutar groblja bili ključni za podizanje optužnica protiv četiri osobe i osiguranje njihovih presuda,” kaže u istoj objavi Muzela Field Doug Seccombe, bivši agent FBI-a i koautor navedene studije.

Nakon slučaja Burr Oak, von Konrat je pozivan kao konzultant u drugim slučajevima u kojima se koristi mahovina, iako su takvi primjeri rijetki. "Mahovina se često zanemaruje i nadamo se da će naše istraživanje pomoći u podizanju svijesti da postoje i druge skupine biljaka osim cvjetnica te da one imaju vrlo važnu ulogu u društvu i oko nas. Najvažnije je da želimo istaknuti ovu mikroskopsku skupinu biljaka kao alat za provođenje zakona. Ako možemo mahovinu promaknuti kao potencijalni dokaz, možda će to u budućnosti pomoći nekim obiteljima negdje," ističe von Konrat.