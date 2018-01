Protekla 2017. godina samo je još jedan dokaz galopirajućeg globalnog zatopljenja, čiji trend porasta nikako da se zaustavi. Nakon 2016. godine, 2017. godina je druga najtoplija godina otkako postoje mjerenja.

Svjetska meteorološka organizacija UN-a objavila je na svojem Twitter profilu status u kojem navode kako je protekla 2017. godina bila druga najtoplija godina otkako postoje mjerenja.

Godina 2017. bila je za 1.1 stupanj toplija od godina pred-industrijskog razdoblja. Od nje je jedino toplija bila 2016. godina, no u 2016. ključan faktor bio je i El Nino pa ako se to uzme u obzir, onda je 2017. u kojoj El Nina nije bilo, zapravo najtoplija godina otkako postoje mjerenja.

Posljednje 3 godine, zapravo najtoplije su otkako postoje mjerenja, a taj trend bi se mogao nastaviti i u 2018. godini, što je doista alarmantan podatak o klimatskim promjenama.

Rastu i koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi, razina mora nastavlja s rastom, temperatura globalnih oceana je na rekordno viskoim razinama, što za posljedicu ima smanjenu ledenu površinu na oba pola, koja iznosi daleko ispod prosjeka.

With continuing warming from greenhouse gas emissions, global average temperature in 2017 was 1.1°C above the pre-industrial era. Only 2016 was warmer (+1.2°C) because of combination of #ElNiño and #climatechange, 2017 was warmest non #ElNiño year on record #StateofClimate pic.twitter.com/AbLNZeIrwi