Znate li koji je papa izabran samo u nekoliko sati? Jednog su birali skoro tri godine

U novijoj povijesti nije tipično da konklava traje predugo, jer je to simbol povjerenja u pobjedničkog kandidata. Ako se nastavi automatski, ostavlja dojam da nema puno sigurnosti u tu osobu.

No, nije uvijek bilo tako. Sredinom 13. stoljeća, jedna je konklava trajala gotovo tri godine, točnije dvije godine, pet mjeseci i dva dana. Započela je 1268. i završila 1271., kada je izabran Grgur X.

Tijekom samih izbora umrla su čak tri kardinala, a jedan je dao ostavku. Razlog zbog kojega su se izbori toliko odužili bio je u tome što su u kardinalskom kolegiju postojale sukobljene stranke, kako su bile otprilike jednake snage nastala je pat pozicija.

Izbor se održavao u gradu Viterbu, nedaleko od Rima, jer je postojao propis da izbori budu u onom gradu u kojem je prethodni papa umro. Nakon mnogo čekanja, da bi prisilili kardinale da konačno donesu odluku, građani Viterba navodno su ih zaključali u tamošnju palaču i ograničili im obroke. Kad ni to nije pomoglo, prema legendi su građani čak uklonili i krov te zgrade, kako kardinali ne bi imali zaštitu od vremenskih prilika. Odluku su kardinali donijeli tek 1271. godine. Izabran je Tedaldo Visconti, koji je uzeo ime Grgur X. Da se takva nezgodna situacija s odugovlačenjem izbora ne bi više nikada ponovila, uveden je propis o tzv. konklavi.

Riječ konklava dolazi od latinske riječi za zaključan. Naime, ubuduće su kardinali zaključavani u zatvoreni prostor sve dok ne bi donijeli odluku o izboru novog pape. Prema uzoru na građane Viterba, ubuduće je kardinalima u konklavi čak i ograničavana dnevna količina jela. Te propise o konklavi uveo je upravo navedeni papa Grgur X.

Kruh, voda i vino bili bi na jelovniku ako bi konklava trajala više od osam dana. Dok su obroci koji se danas poslužuju daleko od gurmanskih, kardinali ne ostaju gladni - bez obzira koliko dugo budu birali.

No 1274. dogodilo se da papa bude izabran istog dana kada je umro njegov prethodnik. No nakon toga, Crkva je odlučila pričekati najmanje deset dana prije prvog glasanja. To je kasnije produljeno na 15 dana kako bi kardinali imali vremena stići u Rim. Najbrža konklava koja je poštivala pravilo od deset dana bila je izbor Julija II. 1503. godine. On je izabran u samo nekoliko sati.

Najmlađi papa u povijesti bio je Benedikt IX., a tri puta izabran je za papu. Datum njegova rođenja nije pouzdan. No prvi put je postao papa 1032. godine, kada je imao između 11 i 20 godina. Prema Katoličkoj enciklopediji pak, imao je oko 20 godina, a britanski filozof Bertrand Russell navodi da se tada govorilo da je navršio 12 godina.

Papa Bendikt XVI. izabran je za papu 2005. godine nakon svega četiri glasovanja i dva dana izbora, a inače je bio najstariji papa izabran u posljednjih 257 godina, jer je na dan izbora imao čak 78. godina starosti.

Pročitajte i ovo Što slijedi? Što se upravo sada događa u Sikstinskoj kapeli?

Pročitajte i ovo HABEMUS PAPAM Izabran je novi papa! Evo kako nastaje bijeli dim

Pročitajte i ovo kardinali su odabrali UŽIVO IZ VATIKANA Habemus papam!

Pročitajte i ovo Znak poštovanja Tko god bio, novi papa sasvim sigurno neće se zvati ovako