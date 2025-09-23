Završena je velika rekonstrukcija nestanka Danke Ilić, sumnje su potvrđene

Sudski vještaci iz Beograda imali su zadatak analizirati i usporediti činjenice dobivene na terenu tijekom rekonstrukcije nestanka i ubojstva dvogodišnje djevojčice Danke Ilić. Svoje nalaze poslali su višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru.

Vještaci su u svojoj analizi potvrdila sumnje istražitelja o vremenu, mjestu i načinu nestanka Danke Ilić tog kobnog dana, piše Telegraf.

Podsjetimo, za ubojstvo djevojčice u Banskom polju kod Bora osumnjičeni su Dejan Dragijević i Srđan Janković.

Rekonstrukcija jezivog događaja na licu mjesta obavljena je 16. lipnja ove godine. Prije toga je u Banskom Polju dan nestanka djevojke "zrcalno" prikazan 26. ožujka prošle godine, a Dragijević i Janković su iz pritvora dovedeni na mjesto zločina.

"Upravo smo dobili rezultate analize rekonstrukcije koju je proveo Nacionalni centar za kriminalističku forenziku u Beogradu. U njihovoj analizi sve se poklapa, vrijeme, izjave svjedoka, tragovi. Sada čekamo da stignu rezultati analize rekonstrukcije Fakulteta tehničkih znanosti - Odjela za promet iz Novog Sada. Između ostalog, uspoređuju činjenice s terena, izjave svjedoka, ispituju nadzorne kamere" kažu iz tužiteljstva.

Od stručnjaka iz Novog Sada se očekuje da pojasne je li vozilo osumnjičenika udarilo djevojčicu, kao i analiziraju kretanje vozila tog dana, svake sekunde.

"Također, analizira se kretanje drugih automobila, odnosno prijatelja, rodbine, mještana osumnjičenika, te vozila koja su se slučajno našla u blizini. Stručnjaci u Novom Sadu, osim što pregledavaju sate snimaka kamera, uspoređuju ih s izjavama svjedoka i rekonstrukcijom, zaduženi su i za druge provjere koje se zasad ne objavljuju javnosti zbog istrage", govori izvor iz tužiteljstva.

Odvjetnici dvojice osumnjičenika moći će se izjasniti o nalazima ovih stručnjaka čim budu gotovi.

"Ako nemaju prigovora ili žalbe, a sve se poklapa s do sada prikupljenim dokazima, optužnica se neće mijenjati, već će se samo dopuniti i poslati Višem javnom tužiteljstvu u Negotinu. Međutim, u slučaju da vještaci daju nalaze suprotne dokazima, istraga će doslovno biti na samom početku", dodaje izvor.

Navodi da je to bio jedan od najopsežnijih i najtežih u povijesti srbijanskog pravosuđa.

"Pripremalo se mjesec dana, a sudjelovali su deseci ljudi, počevši od svjedoka, osumnjičenika, majke djeteta, stručnjaka, tužitelja, policije", podsjeća izvor iz tužiteljstva.