On je najpopularniji političar u Njemačkoj, a stvara zemlju sposobnu za rat: Zašto nije kandidat za kancelara?

Najpopularniji njemački političar nije u utrci za sljedećeg kancelara zemlje. Boris Pistorius, aktualni njemački ministar obrane i član Socijaldemokratske stranke (SPD) lijevog centra kancelara Olafa Scholza, konstantno je najomiljeniji političar u zemlji. S druge strane, Scholz je jedan od najmanje popularnih političara.

To je navelo mnoge promatrače, uključujući mnoge unutar SPD-a, da postave očito pitanje uoči ključnih saveznih izbora: zašto stranka ne odustane od Scholza i ne imenuje Pistoriusa svojim glavnim kandidatom?

"Meni se to pitanje uopće ne postavlja. Imamo kandidata za kancelara. On je trenutni kancelar. Sve se svodi na to. Zaista sam jako zadovoljna svojim poslom. Volim biti ministar obrane", rekao je o toj temi Pistorius nedavno na njemačkoj javnoj televiziji.

Istodobno, čini se da Pistorius ipak drži otvorena vrata mogućoj kandidaturi, piše Politico.

Aktualni ministar obrane poznat je po svojim relativno oštrim stavovima kada je u pitanju opskrba Ukrajine oružjem i širenje njemačke vojske. Iz tog razloga, on ne mora nužno odgovarati stranci koja je tradicionalno nastojala zadržati veze s Moskvom i koja je ostala skeptična prema vojnoj moći. Unatoč tome, mnogi unutar SPD-a tvrde da je Pistorius jedini koji može spasiti stranku od oštrog poraza na prijevremenim izborima u Njemačkoj, koji se očekuju 23. veljače, nakon raspada Scholzove trostranačke koalicije ranije ovog mjeseca.

Čelnici SPD-a pokušali su prekinuti nagađanja o mogućoj Pistoriusovoj kandidaturi, obećavajući da Scholz ostaje glavni izbor stranke. Ali sve veći broj stranačkih redova izlazi u javnost kako bi dao podršku Pistoriusu.

"Kancelar je obavio dobar posao u vrlo teškoj situaciji, ali sada smo došli do kraja koalicije i trebamo novi početak. To bi bilo lakše s Borisom Pistoriusom nego s Olafom Scholzom", rekao je Markus Töns, parlamentarac SPD-a i dugogodišnji član stranke, za njemački časopis Stern.

Sigmar Gabriel, bivši čelnik SPD-a i bivši ministar vanjskih poslova, rekao je to mnogo oštrije.

"U bazi SPD-a, otpor 'uobičajenom poslovanju' s kancelarom Scholzom raste svakim danom. A jedini odgovor vodstva SPD-a je smirivanje i davanje izjava odanosti. Ono što je sada potrebno je hrabro političko vodstvo. Tko god ovo pusti, SPD će spustiti ispod 15 posto!," napisao je Gabriel na X u utorak.

Zastupnici SPD-a na dva burna interna sastanka prošli tjedan raspravljali su o tome treba li Pistorius preuzeti Scholzovo mjesto. Jedan sastanak uključivao je konzervativniji bok stranke, dok se drugi ticao lijevog krila stranke. Značajan udio parlamentaraca u obje skupine bio je za odbacivanje Scholza u korist Pistoriusa, rekli su prisutni.

Dok su se špekulacije o potencijalnoj Pistoriusovoj kandidaturi ovog tjedna povećale, najviši čelnici SPD-a složili su se sastati se u utorak navečer kako bi razgovarali o tome kako izbjeći tjedne unutarnje rasprave za koje strahuju da bi samo dodatno naškodile učinku stranke na predstojećim izborima.

Scholz je sa svoje strane rekao da je siguran u Pistoriusovu "lojalnost" u intervjuu za njemački dnevnik Welt u utorak.

Boris Pistorius i Olaf Scholz Foto: Afp

Učiniti Njemačku 'sposobnom za rat?'

Scholz je odabrao Pistoriusa da postane njegov ministar obrane u siječnju 2023., gotovo godinu dana nakon sveopće ruske invazije na Ukrajinu. U to je vrijeme odabir zbunio mnoge promatrače budući da Pistorius nije imao iskustva u nacionalnom vodstvu; njegova prethodna dužnost bila je ministar unutarnjih poslova i sporta za njemačku pokrajinu Donju Sasku.

Pistorius je od tada izrastao u najpopularnijeg političara u zemlji, međutim, tvrdi da njemačkoj vojsci, Bundeswehru, trebaju snažna ulaganja nakon desetljeća razoružanja nakon Hladnog rata. Cilj je, često je govorio, učiniti njemačku vojsku "sposobnom za rat". Pistorius je također predvodio nova nastojanja novačenja temeljena na volonterskom modelu u nastojanju da ojača osiromašene njemačke vojne činove.

Boris Pistorius Foto: Afp

Pistoriusovo petljanje proširilo se duboko u njemačku vojnu strukturu. Ranije ove godine potpisao je dekret o restrukturiranju vojske s novim fokusom na teritorijalnu obranu, a ne na povremene strane napade.

Prije nekoliko godina mnogi bi birači odbacili Pistoriusov govor o ratnoj spremnosti kao militaristički. No, ruski rat protiv Ukrajine promijenio je mišljenje u Njemačkoj, a ankete pokazuju da većina Nijemaca podržava veća ulaganja u svoju vojsku.

Pistorius je također brzo izgradio svoju međunarodnu akreditaciju. Njegovi česti pozivi Berlinu da ispuni ili premaši NATO-ov cilj potrošnje od 2 posto BDP-a priskrbili su mu mnogo obožavatelja među zapadnim saveznicima koji su dugo apelirali na njemačke čelnike da više ulažu u svoju vojsku.

Boris Pistorius, Sebastien Lecornu Foto: Afp

Na međunarodnoj sceni, Pistorius je nastojao stvoriti duo sa svojim francuskim kolegom, Sébastienom Lecornuom. Dva su se ministra toliko zbližila da je nekoliko sati nakon što je potvrđena pobjeda Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima 5. studenog, Pistorius otputovao u Pariz na razgovore s Lecornuom kako bi razgovarali o tome kako Europa može ojačati svoju sigurnost.

Pistorius je također često putovao u Litvu kako bi dogovorio uvjete stalnog raspoređivanja Bundeswehra od 5000 vojnika u ovom desetljeću. Naglašavajući vrstu temeljnog preispitivanja koje se dogodilo u posljednjih nekoliko godina, misija na Baltiku bit će prvo trajno inozemno raspoređivanje trupa Njemačke od Drugog svjetskog rata.

Sve je to Pistoriusu donijelo pohvale mnogih njegovih kolega. Novi ministar obrane Ujedinjenog Kraljevstva John Healey nazvao je Pistoriusa "uzornim ministrom obrane u Europi".

Ništa od ovoga ne znači da će SPD odustati od Scholza u korist Pistoriusa - barem ne još.

Vodstvo SPD-a javno snažno podupire Scholza

"Želimo ići u ovu predizbornu kampanju s Olafom Scholzom. Svi koji snose odgovornost u vrhu SPD- a sada su to jasno rekli", rekao je Lars Klingbeil, jedan od čelnika stranke, na javnoj televiziji u nedjelju navečer.

Budući da izbori dolaze za manje od 100 dana, čelnici SPD-a promjenu na vrhu liste smatraju prerizičnom i namjeravaju uskoro prekinuti raspravu iz straha da bi borba oko mjesta prvog kandidata samo dodatno štetila popularnosti stranke. Upravo iz tog razloga službeni izbor najboljeg kandidata mogao bi uslijediti za nekoliko dana ili tjedana, jer mnogi žele izbjeći neizvjesnost koja bi inače trajala do konvencije SPD-a 11. siječnja.

Ali čak i ako Scholz ostane, njegova će stranka vjerojatno izgubiti izbore, zbog čega je malo vjerojatno da će zadržati vlast unutar SPD-a nakon što oni završe.

Pistorius će, međutim, vjerojatno ostati. Mogao bi igrati važnu ulogu u svakoj novoj vladi koju bi vodio vjerojatni sljedeći kancelar, čelnik CDU-a Friedrich Merz. Na temelju trenutačnih anketa , CDU će trebati barem jednog koalicijskog partnera, a to će vjerojatno biti SPD.

Pistorius bi stoga mogao ponovno biti ministar obrane u sljedećoj vladi. To bi ga pak moglo dovesti u poziciju da postane SPD-ov kandidat za kancelara na sljedećim saveznim izborima.

Drugim riječima: kakav god bio ishod trenutnih makinacija unutar SPD-a, čini se da će Pistorius igrati ključnu ulogu za SPD u godinama koje dolaze.

