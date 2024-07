Novi britanski premijer: "Saveznici trebaju povećati izdvajanja za obranu"

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je u četvrtak saveznike u NATO-u da učine više kako bi povećali svoje izdatke za obranu, rekavši da je to potrebno za zaštitu vrijednosti saveza u "novom i opasnom dobu".

U govoru na svom prvom međunarodnom samitu otkako je prošlog tjedna postao britanski premijer, Starmer je ponovio da će njegova vlada izraditi plan za izdvajanje 2,5 posto BDP-a za obrambenu potrošnju, a za taj cilj tek treba odrediti vremenski raspored.

Starmer je više puta izbjegavao odgovoriti na pitanja je li američki predsjednik Joe Biden dovoljno sposoban da se kandidira za novi mandat nakon što je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog pogrešno nazvao ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom pa se ubrzo zatim ispravio. Starmer je umjesto toga pohvalio Bidenovu ulogu u organiziranju onoga što je nazvao uspješnim samitom NATO-a u Washingtonu.

"Ovo je bilo uspješno vijeće, on ga je vodio, on zaslužuje priznanje za to", rekao je Starmer na konferenciji za novinare.

Starmer se u svojim izjavama nastojao više usredotočiti na sam samit, rekavši da 23 članice od 32 u savezu sada troše 2 posto BDP-a na obranu, "ali u svjetlu ozbiljnih prijetnji našoj sigurnosti, moramo ići dalje", navevši u tom kontekstu "generacijsku prijetnju Rusije, potpomognute Sjevernom Korejom i Iranom" te sukobe koji bjesne diljem Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, a tu su je i izazov Kine te terorizma.

Analiza koju je u travnju objavila prethodna konzervativna britanska vlada pokazala je da se očekuje da će britanska obrambena potrošnja koja ispunjava uvjete za NATO iznositi 2,32 posto BDP-a u financijskoj godini 2024.-2025.