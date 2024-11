Tajno izvješće otkrilo: Ova zemlja povećava zalihe obogaćenog urana, imaju dovoljno za nekoliko nuklearnih bombi

Iran se oglušio na međunarodne zahtjeve da obuzda svoj nuklearni program i povećao je svoje zalihe urana obogaćenog na razinu koja je blizu onoj potrebnoj za oružje, navodi se u povjerljivom izvješću UN-ovog nuklearnog nadzornog tijela u koje je Associated Press u utorak imao uvid.

U izvješću Međunarodne agencije za atomsku energiju navodi se da od 26. listopada Iran ima 182,3 kilograma urana obogaćenog do 60%, što je povećanje od 17,6 kilograma od posljednjeg izvješća u kolovozu. Uran obogaćen do 60% samo je mali, tehnički korak od razine oružja od 90%.

IAEA je također procijenila u svom tromjesečnom izvješću da od 26. listopada ukupne iranske zalihe obogaćenog urana iznose 6604,4 kilograma, što je povećanje od 852,6 kilograma od kolovoza. Prema definiciji IAEA-e, oko 42 kilograma urana obogaćenog do 60% čistoće je količina pri kojoj je stvaranje jednog atomskog oružja teoretski moguće - ako se materijal dodatno obogati, do 90%.

Izvješće UN-ove agencije dolazi u kritičnom trenutku. Naime, Izrael i Iran su posljednjih mjeseci razmjenjivali raketne napade, nakon više od godinu dana rata u Gazi, kojom upravlja Hamas, skupina koju podržava Iran.

Ulje na vatru dolijeva i ponovni izbor Donalda Trumpa za američkog predsjednika. Njegov prvi mandat obilježila je politika "maksimalnog pritiska" protiv Teherana i jednostrano je povukao Ameriku iz iranskog nuklearnog sporazuma sa svjetskim silama, što je dovelo do sankcija koje su ugrozile gospodarstvo. Također je naredio ubojstvo vrhovnog generala zemlje .

Iran je prošlog tjedna, tijekom posjeta šefa IAEA-e Rafaela Mariana Grossija Teheranu, rekao da neće proširivati ​​svoje zalihe urana obogaćenog do 60%. IAEA je priopćila da je tijekom sastanaka "razmotrena mogućnost da Iran ne proširi svoje zalihe urana obogaćenog do 60% U-235, i uključila tehničke mjere provjere potrebne Agenciji da to potvrdi, ako se provedu."

U izvješću stoji da su jedan dan nakon što je Grossi napustio Iran, 16. studenoga, inspektori IAEA-e potvrdili da je "Iran započeo provedbu pripremnih mjera usmjerenih na zaustavljanje povećanja svojih zaliha urana obogaćenog do 60 % U-235" u podzemnom nuklearnom spremištu u Fordowu i Natanzu.

Ovoga tjedna održat će se redovni sastanak Upravnog odbora IAEA-e u Beču, a zapadne zemlje razmatrale su rezoluciju kojom bi osudile Iran zbog neuspjeha da poboljša suradnju s agencijom, piše CNN.

Visoki diplomat, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti zbog osjetljivosti pitanja, rekao je da je moguće da obveze koje je Iran preuzeo tijekom glavnog posjeta IAEA-e neće vrijediti u slučaju da se rezolucija usvoji. Iran je u prošlosti odgovarao na rezolucije Vijeća guvernera IAEA-e daljnjim jačanjem svog nuklearnog programa.

Iran je tvrdio da je njegov nuklearni program samo u mirnodopske svrhe, ali Grossi je ranije upozorio da Teheran ima dovoljno urana obogaćenog gotovo do razine za oružje da napravi nekoliko nuklearnih bombi ako to odluči. Priznao je da UN-ova agencija ne može jamčiti da nijedna od iranskih centrifuga možda nije uklonjena radi tajnog obogaćivanja .

IAEA je također izvijestila da Iran do sada nije poduzeo konkretne korake za poboljšanje suradnje, unatoč molbama Grossija, koji je prošli tjedan razgovarao s Mohammadom Eslamijem iz Organizacije za atomsku energiju Irana, iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem i iranskim reformističkim predsjednikom Masoudom Pezeškianom.

Međutim, u povjerljivom izvješću od utorka također se kaže da je tijekom Grossijeva posjeta Iranu 14. studenoga Iran pristao imenovati četiri dodatna inspektora Agencije nakoj što je ranije povukao imenovanja nekoliko inspektora. U rujnu 2023. Iran je zabranio pristup nekima od najiskusnijih inspektora agencije sa sjedištem u Beču.

U izvješću se također navodi da do sada nije bilo napretka u ponovnom instaliranju dodatne opreme za praćenje, uključujući i kamere, koje su uklonjene u lipnju 2022. Od tada, jedini snimljeni podaci potječu s kamera IAEA-e instaliranih u svibnju 2023. u radionici centrifuga u Isfahanu. No Iran nije omogućio IAEA-i pristup tim podacima i inspektori nisu mogli servisirati kamere.

Prošli tjedan Eslami je upozorio da bi Iran mogao uzvratiti ako bude izazvan na nadolazećem sastanku odbora IAEA-e. Grossi je priznao da neke zemlje razmatraju poduzimanje akcija protiv Irana.

Dogovor s Teheranom

U nastojanju da osiguraju da Iran ne može razviti atomsko oružje, svjetske su sile sklopile dogovor s Teheranom 2015. prema kojem je ta zemlja pristala ograničiti obogaćivanje urana na razine potrebne za nuklearnu energiju u zamjenu za ukidanje gospodarskih sankcija. Inspektori UN-a dobili su zadatak nadzirati program.

Prema izvornom nuklearnom sporazumu iz 2015., Iran smije obogaćivati ​​uran samo do 3,67% čistoće, može održavati zalihe urana od 300 kilograma i dopušteno mu je koristiti samo vrlo osnovne IR-1 centrifuge, strojeve koji vrte plin uran velikom brzinom u svrhu obogaćivanja.

Godinu dana nakon povlačenja SAD-a iz sporazuma pod Donaldom Trumpom, Iran je počeo postupno napuštati sva ograničenja koja je sporazum stavio na njegov program i počeo obogaćivati ​​uran do čistoće od 60%.

