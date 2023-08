"Imala sam slomljena rebra, oba oka zatvorena, ozljede po glavi. Tukao me gumenim čekićima, letvama...": Jasna je 10 godina živjela u paklu

Nakon brutalnog ubojstva Nizame Hećimović u Gradačcu prošlog tjedna koju je smaknuo nevjenčani suprug i to u prijenosu uživo na društvenim mrežama, javlja se sve više žrtava obiteljskog nasilja širom regije.

Jasna Radivojev iz Srbije podijelila je svoju priču i kaže kako ju je punih 10 godina zlostavljao suprug, a ona je strahovala za svoj život i život djeteta koje je imala iz prvog braka pa se sve bojala prijaviti policiji.

Na kraju je to bila borba na život i smrt, a zato što je supruga ubola nožem u samoobrani danas se protiv nje vodi sudski postupak.

Radivojev je za N1 Srbija ispričala kako je nasilje počelo tri tjedna nakon dolaska u Jagodinu.

"Imala sam dva slomljena rebra, oba oka zatvorena i brojne ozljede po glavi i tijelu. Naravno, nisam bila ni u jednoj zdravstvenoj ustanovi da se te ozljede konstatiraju, nego me je vodio kod nekog svog prijatelja u Ćuprijsku bolnicu da mi pomognu – da fiksiraju rebro, da mi daju nešto i za ove druge ozljede. To što se dogodilo je samo usvojen model koji je kasnije primijenjivan svih ovih deset godina", počela je svoju ispovijest o pretrpljenom nasilju Radivojev.

Prema njezinim riječima, nekada je bilo manje fizičkog nasilja, više psihičkog, ali u principu kada se sve sažme deset godina je, kako ističe, trpjela sve oblike nasilja koje je nažalost trpio i njezin stariji maloljetni sin iz prvog braka.

"To zlostavljanje psihičko, koje je najgore od svega, odvijalo se od jutra do večeri, odnosno kad god se zateknemo zajedno u stanu. To nisu samo psovke, uvrede, to su prijetnje, omalovažavanje, ucjene, pljuvanja u lice. Najgore je kada vidite da nasilnik uživa u tome što ste vi na podu. Ja sam se budila i odlazila na spavanje s tom jednom mišlju – hoće li to biti posljednji dan mog života, dokle ću izdržati i što će se dogoditi", objasnila je sugovornica.

"Uvijek sam bila u nekim hematomima kada je koristio samo svoje ruke, ali je često koristio i pomagala – gumene čekiće, drvene motke, ovisi o tome šta mu se našlo pri ruci ili kako već sve osmisli. Dva puta mi je razbijao glavu, koju sam isto tako sama morala sanirati kod kuće, nikada nisam smjela otići kod doktora", prisjeća se Radivojev.

Ističe da nikada nije prijavila nasilje policiji jer se bojala ne samo za svoj život, nego i za život svojih bližnjih.

"Policija je dolazila, postojale su anonimne prijave, nisam mogla govoriti o nasilju – nekada sam odlučno odgovarala, nekada sam samo šutjela da im dam do znanja da se događa to na što oni sumnjaju. Oni su govorili da su to anonimne prijave susjeda, nakon toga sam dobivala nove batine i kažnjavanja", objašnjava sugovornica N1.

Ona govori da je čak jednom bio priveden u policijsku postaju i da su tada inspektori došli na kućnu adresu da uzmu izjavu od nje.

"Nisam mogla hodati, bila sam toliko ozlijeđena da sam ležala, došli su po izjavu od mene, on je sve to vrijeme meni slao poruke što smijem reći. Nekako su mi pokušavati dati do znanja da me mogu zaštititi, da me ohrabre da im kažem o čemu se radi, nisam tada priznala. Nakon dva dana on je dobio kompletne izvještaje iz policije, što je rečeno, što je napisano, kakva je procjena inspektora i što je zaključio iz razgovora sa mnom", istaknula je Radivojev dodajući da su svi u Jagodini znali što se događa.

Prema njezinim riječima, bivši suprug ju je kontinuirano mjesecima navodio da izvrši samoubojstvo, navodeći da je to najbolje za nju.

"On je na kraju rekao da ja to moram napraviti, da nema više odlaganja, sve je lijepo osmislio. Nisam to mogla napraviti. Kada je krenuo na mene, bili smo u spavaćoj sobi i ja sam se refleksno okrenula prema njemu, ozlijedila sam ga tim nožem, otimali smo se, znala sam da je to borba za život i da ako uzme nož, da je to kraj. To se nije dogodilo, on mi je oteo nož i izašao je", ispričala je Radivojev.

I onda se sklapaju sve kockice, kako je navela, on je otišao u Hitnu pomoć, policija dolazi i odvodi je u pritvor i tek nakon tri tjedna dobiva optužnicu za djelo teško ubojstvo u pokušaju.

Kaznena prijava o nasilju u obitelji koju je podnijela, kako je navela, prvo je odbijena, a da je nitko nije pritom pozvao da da iskaz.

"Djeca su ostala s njim. Prvo je odluka donesena kao privremena mjera dok sam ja bila u pritvoru, kad sam izašla iz pritvora to je stupilo na snagu, a sve zbog djela koje mi se stavlja na teret, da djecu mogu viđati svakog drugog utorka u kontroliranim uvjetima sat vremena. Poslije tri, četiri mjeseca i to mi je ukinuto na prijedlog jagodinskog Centra za socijalni rad. Kao obrazloženje je navedeno da su djeca potresena i plaču nakon susreta sa mnom, što je sasvim normalno i prirodno jer su to djeca koja se nisu odvojila od majke više od 24 sata", rekla je sugovornica za N1 Srbija.

Ona ističe da su djeca htjela ostati s njom, a ne vratiti se njezinu bivšem mužu. Sudac ipak, kako navodi, usvaja preporuku jagodinskog Centra za socijalni rad, iako je zrenjaninski centar bio na njenoj strani.