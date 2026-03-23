Smotrichev plan za "Veliki Izrael": Hoće li eskalacija na jugu Libanona i u Gazi završiti trajnom promjenom granica?

Bezalel Smotrich, izraelski ministra financija i vođa krajnje desne stranke u kabinetu Benjamina Netanyahua, izjavio je za izraelski radio da kampanja u Libanonu treba donijeti "sasvim drugačiju stvarnost". "Kažem to ovdje definitivno... u svakoj sobi i u svakoj raspravi: nova izraelska granica mora biti Litani", rekao je Smotrich.

Iako su njegovi komentari često radikalniji od službene politike premijera Netanyahua, ministar obrane Israel Katz ranije je ovog mjeseca također natuknuo sličan scenarij, upozorivši da bi Libanon mogao suočiti s "gubitkom teritorija" ako ne razoruža Hezbollah. Izraelska vojska tvrdi da su operacije usmjerene isključivo na infrastrukturu Hezbollaha kako bi se zaštitili stanovnici sjevernog Izraela.

Aneksija Gaze i humanitarna kriza

Osim zahtjeva za pomicanjem granice na sjeveru, Smotrich je pozvao i na aneksiju teritorija u Pojasu Gaze. Prema njegovu prijedlogu, Izrael bi trebao trajno preuzeti kontrolu nad 53 posto teritorija Gaze, područjem koje trenutno kontrolira i na kojem je vojska već srušila brojne objekte, piše Reuters.

U Libanonu Smotricheve riječi izazivaju duboku zabrinutost i sjećanja na okupaciju juga koja je trajala od 1982. do 2000. godine. Libanonske vlasti navode da je u dosadašnjim napadima ubijeno više od 1000 ljudi, dok je više od milijun stanovnika protjerano iz svojih domova.

Odsječeni od svijeta

Na terenu situacija postaje kritična. Izraelske snage uništile su ključne mostove preko rijeke Litani, čime su praktički odsjekle jug zemlje od ostatka Libanona. "Već sada nemamo državne struje, nemamo vode i suočeni smo s nestašicom dizela. Ako se svi putovi prema sjeveru presijeku, tko zna što nas čeka", izjavio je za Reuters Hanna Amil, gradonačelnik pograničnog mjesta Rmeish.

Međunarodno pravo općenito zabranjuje napade na civilnu infrastrukturu, a povjerenik UN-a za ljudska prava oštro je kritizirao izraelske akcije u Libanonu, s posebnim naglaskom na masovne naredbe za evakuaciju koje su stanovništvo gurnule u humanitarnu katastrofu. Dok Bejrut i dalje računa na pritisak stranih sila, poruke iz izraelskog kabineta sugeriraju da bi se karta Bliskog istoka mogla trajno mijenjati.