VIDEO Doseljenici im zatvorili pristup školi: IDF ispalio suzavac na učenike

Izraelske snage ispalile su suzavac na učenike iz Palestine koji su su okupili u blizini ograde koja je postavljena u selu na jugu Zapadne obale. Doseljenici su su ranije postavili bodljikavu žicu kako bi zaustavili prolazak djece.

Incident se dogodio u Umm al-Khairu, malom selu u južnoj regiji Masafer Yatta na Zapadnoj obali. Ondje su se školarci u ponedjeljak trebali vratiti na nastavu, prvi put nakon više od 40 dana, nakon što su predavanja bila obustavljena zbog izraelsko-američkog napada na Iran 28. veljače.

Skupina učenika i stanovnika mjesta okupila se u blizini bodljikave žice. Dio njih je održao i nastavu na otvorenom, kao oblik prosvjeda, tražeči pristup školi, kad su vojnici ispalili suzavac, ispričali su svjedoci za The Guardian.

"Sjedili smo i bacili su na nas granatu (suzavac). Uplašila sam se, počela vrištati i pobjegla", rekla je 12-godišnja Sarah al-Hathaleen. "Počela sam plakati. Jedna žena me zagrlila i ostala uz mene. Bili smo jako uplašeni."

Bassam Jabr, ravnatelj obrazovanja za područje Masafer Yatta, potvrdio je da su djeca organizirala prosvjed sjedenjem uz ogradu.

"Doseljenici pokušavaju na sve načine dodatno stegnuti obruč oko nas. Jedan od načina je presijecanje puta učenicima i širenje naselja", poručio je Jabr, govoreći o doseljenicima iz obližnjeg naselja Carmel koji su postavili ogradu.

Preventing education in the village of Umm al-Khair: Last night, settlers accompanied by the security coordinator of the Carmel settlement blocked the road leading from the village to the school where all the village’s children study pic.twitter.com/eJSW7NJvTB — מחוץ לעדר/ kivsa shchora (@masafering) April 13, 2026

"Nažalost, nema rješenja. Nastavit ćemo s ovim prosvjedom danas i sutra dok ne pronađemo rješenje kako bi se učenici mogli vratiti u škole", dodao je.

Izraelska vojska priopćila je da su njezine snage upućene na to područje zbog prijave o "neobičnom okupljanju Palestinaca", dodajući: "Okupljanje je razbijeno i nije bilo ozlijeđenih".

Na snimkama se vide djeca koja vrišteći bježe, a sama regija Masafer Yatta poznata je kao žarište nasilja doseljenika, koji su ranije srušili više palestinskih kuća. Sukob se dodatno pogoršao nakon izbijanja rata s Iranom.

"Prošlu noć smo bili uzbuđeni zbog povratka u školu. Izraelci su došli i zatvorili cestu bodljikavom žicom. Želimo se vratiti u školu", rekao je 11-godišnji Rashid al-Hathaleen.