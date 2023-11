Penava o političkim napetostima uoči obilježavanja Dana sjećanja: "Rekao bih sarkastično da je plakat Pupovca i Plenkovića za plakat"

"Smatram se odgovornim što će kolona sjećanja biti otvorena za sve građane Hrvatske, za razliku od onoga što imamo u Kninu. Odgovoran sam za činjenicu da pripadnici Hrvatskih obrambenih snaga neće biti uhićeni na pristupima Vukovaru kao što su bili u Kninu", rekao je Penava i dodao kako se nada da će konačni rezultat Kolone sjećanja biti da svaki hrvatski građanin s ponosom nosi majicu bilo koje ratne postrojbe iz Domovinskog rata "kao što nažalost nije bio slučaj do ovogodišnje Kolone sjećanja, a zna se tko je za to odgovoran".

Na Mitnicu je stavljen drugi plakat. Penava kaže da ga je vidio, ali da postoji samo jedan plakat.

"Vidio sam ga, ali ne postoji drugi plakat. Ne postoji Penavin plakat. Postoji samo jedan vukovarski plakat koji se upravo distribuira na svim geografskim dužinama i širinama zemaljske kugle", rekao je i dodao kako je potražnja za plakatom tolika da se ne mogu nabaviti dovoljne količine.

"Hrvatski narod zna koji je njegov plakat", rekao je i dodao kako ne zna je li drugi plakat poziv Plenkovića i Pupovca na drugu kolonu.

"Ne znam kreće li ta kolona 17., kada Milorad Pupovac i potpredsjednik Plenkovićeve vlade baca vijenac u Dunav srpskim žrtvama. Valjda će zajedno povesti tu drugu kolonu. Rekao bih sarkastično da je plakat Pupovca i Plenkovića za plakat", kazao je gradonačelnik Vukovara.

Komentirao je i najavu stranačkog kolege Stipe Mlinarića da će 17. 11. spriječiti Milorada Pupovca da baci vijenac u Dunav.

"To je duboko emotivna tema za kolegu Mlinarića, ali i za većinu hrvatskog naroda koji poštuju Domovinski rat i hrvatsku državu. Dolaziti u Vukovar na taj dan, bacati 17. 11. vijenac u Dunav srpskim žrtvama, dijeliti žrtve uopće. Mi dijelimo žrtve samo na jedan način - dijelimo agresora i žrtve velikosrpske agresije u Vukovaru. Te žrtve velikosrpske agresije ne dijelimo ni po kojoj drugoj osnovi. Nažalost, Milorad Pupovac to radi kontinuirano, u danima koji su nama Vukovarcima izrazito bolni, a to mu nažalost omogućuje predsjednik Vlade Andrej Plenković i to je velika sramota za sve nas", rekao je Penava.

Komentirao je i prijedlog novog ministra obrane - Ivana Anušića.

"Mislim da se iza toga kriju dvije činjenice. Jedna je eliminacija Ivana Anušića kao zadnjeg relikta autentičnog desnog krila u HDZ-u, kojem sam i sam pripadao i to mi je žao. Ivanu Anušiću na tom mjestu sve najbolje i inače u politici. Želim mu da ima što bolje rezultate u ovom kratkom vremenu, što je nemoguća misija. S druge strane, Andrej Plenković pokušava anulirati loše poteze svojih vlada tijekom posljednjih sedam godina, jasno mu je da loše prolazi na razini Hrvatske, a da ne govorim u Slavoniji. Svojim potezom on pokušava ponovno prevariti birače i zavarati ih, evo on je nešto autentično nacionalno, kao da ne znamo s kim je u koaliciji, odnosno da mu SDSS drži ručice u Saboru i da ih tetoši cijelo ovo vrijeme nauštrb Slavonije, Slavonaca i Hrvatske. Ovaj put to je no pasaran. Siguran sam da hrvatskom narodu te fore više ne mogu proći, da je Andrej Plenković toga svjestan i da je njegov potez odraz njegova očaja", rekao je Penava.

