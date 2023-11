UZNEMIRUJUĆE Hamas objavio video taokinje kako čita poruku, a ona je šok došao na kraju: "Ovo je neljudski"

Nakon što je Hamas objavio video zatočene taokinje, izraelska vojska (IDF) potvrdila je kako se radi o 19-godišnjoj vojnikinji Noi Marciano.

Djevojka je oteta u napadu Hamasa na Izrael 7. listopada i odvedena u zatočeništvo u Gazu.

"Naša srca su uz obitelj Marciano, čiju je kćer, Nou, brutalno otela teroristička organizacija Hamas", rekla je vojska u priopćenju.

“Koristimo sva sredstva, obavještajna i operativna, da taoce vratimo kući.”

U ponedjeljak navečer Hamasove brigade Ezzedine Al-Qassam objavile su videosnimku vojnikinje kako očito čita poruku na hebrejskom u kojoj se predstavila imenom i brojem osobne iskaznice i rekla da je zatočena u Gazi.

Međutim, na kraju videa je prikazano beživotno tijelo djevojke s evidentnim ozljedama. I dok Hamas navodi da je ubijena u bombardiranju izraelske vojske 9. studenog, drugi neslužbeni izvori tvrde da su je ubili hamasovci udarcima u glavu.

