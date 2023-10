Krenuli u lov na koljača i poručili da su mu dani odbrojani: "On je lice zla, on je naš Osama bin Laden!"

Izraelske trupe u subotu su lovile zapovjednika Hamasa koji je opisan kao palestinski Osama bin Laden. Obećavaju da će ga pronaći gdje god se skrivao te odlučno tvrde da su mu dani odbrojani.

Yahya Sinwar (60) trenutni je šef Hamasa u pojasu Gaze.

Yahya Sinwar (Foto: Afp)

Izrael ga je više puta uhitio, a Sinwar je u izraelskim zatvorima proveo 24 godine. 2011. je oslobođen u sklopu razmjene zarobljenika u zamjenu za izraelskog vojnika Gilada Shalita.

Pročitajte i ovo Novo podrhtavanje Pogodio ih novi potres nakon dva razorna u kojima je poginulo više od 1000 ljudi, većinom žena i djece

Sinwar se smatra odgovornim za ubojstvo 1300 Izraelaca u napadu 7. listopada.

"Yahya Sinwar je lice zla. On je glavni mozak ovoga, kao što je bio Bin Laden. Svoju karijeru izgradio je na ubijanju Palestinaca kada je shvatio da su kolaboracionisti. Tako je postao poznat kao koljač iz Khan Younisa u južnoj Gazi", rekao je potpukovnik Richard Hecht, glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga, te dodao da se izraelske trupe neće smiriti dok ne bude pronađen i ubijen.

Pročitajte i ovo Sukob na Bliskom istoku "Nema načina da preživimo": Stižu upozorenja o besmislenosti evakuacije - sigurnih područja nema, cijeli teritorij je pod napadom

"On i cijeli njegov tim su nam meta. Doći ćemo do tog čovjeka", rekao je i dodao da bi to moglo potrajati, piše Daily Mail.

Sinwar su Sjedinjene Američke Države proglasile teroristom 2015. godine.

Pročitajte i ovo raspoređuju se snage Izrael priprema koordinirani napad iz zraka, mora i kopna na Gazu

Mrtav čovjek

Glavni glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari rekao je da je Sinwar "mrtav čovjek".

Pročitajte i ovo na udaru i Hrvatska Rat u Gazi - još jedan udarac za svjetsku ekonomiju

"Hamasovo vojno i političko vodstvo, sva njegova imovina, mogu se napasti i osuđeni su na propast", dodao je.