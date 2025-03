Macron sa pariškog samita: "U Ukrajinu šaljemo snage uvjeravanja, nema ukidanja sankcija Rusiji"

U Parizu se u četvrtak održao samit potpore Ukrajini, a glavna tema bila su sigurnosna jamstva u slučaju prekida vatre između Kijeva i Moskve.

Visoki predstavnici 31 zemlje sudjelovali su na sastanku "koalicije voljnih", među kojima je bio i hrvatski premijer Andrej Plenković.

Cilj sastanka bio je finalizirati višeslojni okvir vojnih jamstava i pomoći Ukrajini, razvijen pod vodstvom Francuske i Britanije. U Parizu je bio i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Domaćin samita Emmanuel Macron najavio je da će "snage za potporu sigurnosti", odnosno snage za uvjeravanje, u Ukrajini djelovati kao sigurnosno jamstvo i biti raspoređene dan nakon postizanja mirovnog sporazuma. Ovaj pojam razlikuje se od "mirovnih snaga" o kojima se dosad raspravljalo. Macron je rekao da je ideja potekla od Britanije i Francuske na zahtjev Ukrajine. Naglasio je da su snage u fazi planiranja, ali da one neće biti zamjena za mirovne trupe koje bi održavale bilo kakvo primirje. Francuski predsjednik istaknuo je da će nekoliko država sudjelovati u sastavu snaga – no one neće biti raspoređene na liniji kontakta, već u "strateškim područjima".

Također je rekao da nisu sve zemlje na sastanku koalicije voljnih izrazile želju za sudjelovanjem.

"Nije jednoglasno", rekao je, ali je dodao: "Ne trebamo jednoglasnost da to ostvarimo."

"Ova snaga za stabilnost ne bi trebala zamijeniti mirovne snage na liniji kontakta niti snažnu i robusnu ukrajinsku vojsku", dodao je, najavljujući daljnje razgovore o toj temi.

Macron je također rekao kako je na sastanku jednoglasno dogovoreno da "sada nije vrijeme za ukidanje sankcija Rusiji na bilo koji način".

"Ne može biti ukidanja sankcija prije nego što se uspostavi mir", dodao je.

Rekao je da je donesena odluka da se ministrima vanjskih poslova koalicije naloži izrada prijedloga o tome kako bi se primirje moglo nadzirati. Imaju tri tjedna za predstavljanje prijedloga, javlja Sky News.

Dodatno, Macron je najavio da će Britanija i Francuska poslati delegaciju u Ukrajinu kako bi surađivala s ukrajinskim oružanim snagama i pomogla im u planiranju budućih koraka.

Nakon razgovora sa Sirom Keirom Starmerom, rekao je da će njih dvojica "naložiti vojnim čelnicima da osiguraju slanje francusko-britanskog tima u Ukrajinu u sljedećih nekoliko dana kako bi vrlo blisko surađivali s našim ukrajinskim partnerima".

Britanskog premijera su pitali kakav je stvarni napredak postigla koalicija nakon nekoliko sastanaka.

Keir Starmer kaže da se napredak očituje u obliku rastuće volje, broja sudionika i entuzijazma za koaliciju.

"Jasno je da je došlo do političkog napretka u smislu zamaha", rekao je.

Dodao je da se Vladimir Putin vratio svom starom obrascu djelovanja te da je potrebno dodatno pojačati ekonomski pritisak.

"Sudionici sastanka bili su izrazito jedinstveni u stavu da sada ne treba popuštati ili ukidati dosadašnje sankcije", rekao je.

"Naprotiv, sada je vrijeme za pojačavanje sankcija Rusiji", naglasio je.

