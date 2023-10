Pogodio ih novi potres nakon dva razorna u kojima je poginulo više od 1000 ljudi, većinom žena i djece

Novi potres pogodio je zapadni Afganistan nekoliko dana nakon što su dva velika potresa u regiji usmrtila više od 1000 ljudi.

Prema podacima EMSC-a potres magnitude 5,5 po Richteru dogodio u blizini grada Herata, trećeg po veličini grada u Afganistanu, blizu iranske granice. Bio je na dubini od 10 kilometara.

#Earthquake (#زلزله) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.5 || 46 km N of #Herāt (#Afghanistan) || 7 min ago (local time 08:26:33). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/5jHQTJqQ7y