Milijuni Amerikanaca izlaze na birališta i odlučuju o novom sazivu Donjeg doma Kongresa, kao i o 35 od ukupno 100 senatora. Ankete predviđaju da će republikanci osvojiti većinu u Zastupničkom domu, dok je neizvjesno u čijim će rukama biti Senat. Tu je temu u Dnevniku Nove TV komentirao Ivica Puljić.

Ako republikanci odnesu pobjedu na izborima, znatno će ograničiti predsjednika Joea Bidena u provođenju političkog programa, što bi se moglo odraziti i na američku vanjsku politiku, pa i odnos prema Ukrajini. Amerikanci na biralištima odlučuju o novom sazivu Zastupničkog doma Kongresa te o 35 od ukupno 100 senatora.

U Washingtonu je dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić, koji se javio uživo u Dnevnik Nove TV i komentirao izbore u SAD-u.

"Izbori na sredini predsjedničkih mandata su uvijek bili važni, ali su nekako bili zanemareni. Obično je izlaznost bila ispod 50 posto, osim u novijoj povijesti, kao 2018. godine, kada su demokrati preuzeli oba doma Kongresa i tako nanijeli poraz Donaldu Trumpu", rekao je Puljić.

"Možda bi ovi izbori mogli nazvati povijesnim zato što je u pitanju opstanak demokracije u Americi. Toliko je to sve ozbiljno. Preuzmu li vlast Trumpovi republikanci – naglašavam da su to Trumpovi republikanci – doći će do potpune blokade izvršne vlasti", dodao je.

To će značiti, nastavio je Puljić, da će protiv Bidena početi proces opoziva.

"Američka će se demokracija početi topiti poput sladoleda u studenom: polako, ali neupitno. Mnogo radikalnih desničara neće htjeti priznati rezultate ako im ne budu po volji. Mediji će biti ugroženi, razne teorije urote će ovladati u potpunosti, a ljudi će biti zbunjeni", rekao je.

Moguće rješenje problema?

Zatim je istaknuo da bi izlaz iz tog problema mogli biti tradicionalni republikanci.

"Oni polako nestaju iz političkog života i neće biti iznenađenje ako formiraju novu stranku s konzervativnim društvenim vrijednostima, ali bez upadanja u rasizam, ksenofobiju, nacionalizma, a mnogi misle i fašizam", rekao je Puljić.

Na kraju je objasnio što misli da bi demokrati trebali učiniti ako izgube na izborima.

"Trebaju se potpuno reorganizirati, napokon odrediti svoje prioritete s kojima će se identificirati većina glasača. Pitanje, na primjer, kakav će toalet koristiti transrodne osobe je važno društveno pitanje, ali nije prioritet američkog glasača kojeg brine cijena benzina, kruha, inflacija, kriminal, migrantske krize. Ako se ne reorganiziraju, ne trebaju se nadati da će njihov kandidat ostati u Bijeloj kući i da će njihovi kandidati imati prevlast u Kongresu", zaključio je Puljić.

