Samit u Bruxellesu prati i urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović. Ona je za Dnevnik izvijestila koja je glavna okosnica sastanka šefova država i Vlada zemalja članica Unije s američkim predsjednikom Joeom Bidenom i njegovim izaslanstvom.

"Predsjednik Biden je došao u zgradu Europskog vijeća, a dočekao ga je predsjednik Europskog vijeća. Glavna tema bit će Ukrajina i kako pomoći Ukrajini“, kazala je urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović u svom javljanju u četvrtak iz Bruxellesa te dodala kako ju je čitav događaj asocirao (iako je to prvi put da američki predsjednik sudjeluje na sastanku Europskog vijeća) na prvi samit Europska unija – Amerika od prije 15-ak godina, kada je došao američki predsjednik Bush i kada su Molotovljevi kokteli letjeli po Bruxellesu, no tada je njegov poseban gost bio Viktor Juščenko, kasnije ukrajinski predsjednik.

"Bilo je to neposredno nakon Narančaste revolucije, a uoči velike plinske krize. T znači da od onda do sada Europa nije mnogo naučila“, ustvrdila je Ivana Petrović.

Osim o ratu u Ukrajini, u Bruxellesu će se raspravljati i o energetici, jer Putin traži da mu se energenti plaćaju u rubljima. Poznato je, kako je naglasila urednica vanjske politike, da zasad od zatvaranja "pipe" ruskom plinu i nafti neće odustati ni Njemačka ni Austrija, za Italiju ćemo tek vidjeti – iako je Mario Draghi nedavno rekao da sada nije vrijeme za energente.

Razgovarat će se i o poziciji Kine, a stavovi oko Kine će se iskristalizirati na samitu 1.04. Nakon što Biden otiđe, počinje sastanak država i vlada, na kojem je prvi put na agendi u sadržaju sastanka Bosna i Hercegovina, najavila je Petrović.

Evo i izjave premijera Andreja Plenkovića o toj temi:

"Smatramo da je uspostava prvo relaksacije odnosa, drugo uspostavljanje savezništva i partnerstva između Bošnjaka i Hrvata ključna za dobro funkcioniranje i Federacije, a i za održavanje izbora u kojima Hrvatima drugi narod u Federaciji neće birati njihove predstavnike. Dakle, zato mi se čini da je to bitno, ne samo s aspekta Bosne i Hercegovine, ne samo s interesa Hrvatske koja tu nastupa prijateljski, dobrosusjedski, dobronamjerno i s ciljem da kao jedina članica Unije koja graniči s Bosnom i Hercegovinom da svoj konkretan doprinos, nego i s vanjskopolitičkog interesa cijele Europske unije, koja bi u ovom globalnim okolnostima trebala investirati svu svoju težinu da se postigne dogovor i nakon toga ide prema izborima u skladu s novim izbornim zakonodavstvom“, naglasio je premijer Plenković.

Šefovi država i vlada u četvrtak navečer će usvojiti Strateški kompas - jasne političke i strateške smjernice Europske unije, najavila je Petrović.

"U tom dokumentu, između ostalog stoji da se EU, osim što se vodi rat na rubu njezinih granica, nalazi na izrazito nestabilnom području, krhkih država, području autoritarnih režima, protupravnih aneksija, revizionističkih ideja i njihovih vođa i u tom smislu se posebno apostrofiraju zapadni Balkan i Bosna i Hercegovina, za koju su hrvatska diplomacija i premijer osobno uspjeli u taj dokument ubaciti konstitutivnost svih triju naroda“, rekla je Petrović.

Ivana Petrović: "Možda bi Vlada i predsjednik trebali razmisliti o rekonfiguraciji obavještajnih službi"

Ivana Petrović o reakcijama europskih lidera na pad letjelice: "Zasad nema reakcija, a mislim da bi se trebala pridati pažnja"

Premijer Plenković za četvrtak navečer najavio je veliku raspravu o Bosni i Hercegovini, o nužnosti izmjene izbornog zakona kako bi se stabilnost i cjelovitost Bosne i Hercegovine održala. On namjerava pojasniti europskim partnerima kako funkcionira ustroj BiH.

"Zapravo je pitanje koliko naši europski partneri razumiju ustavni ustroj Bosne i Hercegovine, jer mnoge članice Europske unije su na sličan način ustrojene i koliko im se svih ovih godina uspjelo razjasniti što je to građanska država, što je to građansko društvo – o su dva dijametralno suprotna pojma“, kazala je Petrović te najavila široku raspravu.

