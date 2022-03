Već 29 dana traje ruski napad na Ukrajinu. Putin je donio odluku da će se ruski plin morati plaćati rubljama, a u četvrtak će SAD objaviti novu rundu sankcija koje uvodi Rusiji.

Rusija je obavijestila SAD da će protjerati određen broj američkih diplomata, a isto je najavila i za ukrajinske diplomate.

Vladimir Putin donio je odluku prema kojoj će Europska unija i SAD plin odsad plaćati u ruskoj valuti.

Njemačka isporučuje Ukrajini još 2000 komada protutenkovskog oružja.

U Bruxellesu će se sljedeća dva dana održati samiti NATO-a, G7 i Europske unije o krizi u Ukrajini. Na samit je došao i američki predsjednik Joe Biden.

8:05 Pojavljuju se novi detalji u vezi požara, o kojem smo pisali ranije, u luci Berdjansk.

Savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko rekao je da je uništen veliki ruski brod 'Orsk' Crnomorske flote, pozivajući se na ukrajinsku mornaricu u ažuriranju na svom Telegram kanalu rano jutros.

Ukrajinski medij Ukrinform također je citirao izjavu ukrajinske mornarice, dodajući da je jedan ruski brod potonuo, dok su se dva druga "dimila i pokušavala pobjeći".

Zelenski pozvao na demonstracije diljem svijeta

8:03 Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još se jednom u srijedu navečer obratio javnosti. Pozvao je na demonstracije diljem svijeta kada otkuca mjesec dana od početka rata.

"To mi slama srce, srca svih Ukrajinaca i svake slobodne osobe na planeti. Zato sam vas zamolio da se suprotstavite ratu počevši od 24. ožujka, točno mjesec dana nakon ruske invazije. Od ovog dana i nakon toga pokažite svoje stojeći, dođite iz svojih ureda, svojih domova, svojih škola i sveučilišta, dođite u ime mira, dođite s ukrajinskim simbolima da podržite Ukrajinu", naveo je.

Dodao je i da je ruska invazija na Ukrajinu rat protiv slobode i da Rusija ima za cilj poraziti slobodu cijele Europe i svijeta. "Podržati slobodu, podržati život. Dođite na svoje trgove, svoje ulice, budite vidljivi i saslušani. Recite da su ljudi važni, sloboda je važna, mir je važan, Ukrajina je važna", poručio je.

Osvrnuo se i na nadolazeće samite. "Na ova tri samita vidjet ćemo tko je prijatelj, tko partner, a tko nas je izdao zbog novca."

7:54 Gradonačelnik Černihiva rekao je da gradsko groblje na sjeveru Ukrajine ne može podnijeti sve mrtve jer ruska navala uzima danak od civilnog stanovništva.

Teško oštećene zgrade nižu se na ulicama posutim ruševinama, dok još uvijek goreći požari ispunjavaju zrak gustim dimom, što se vidi u novom videu gradonačelnika Vladislava Atrošenka.

Video, koji je geolocirao i potvrdio CNN, nudi opsežan pogled s tla na grad koji je doživio neka od najintenzivnijih granatiranja otkako je Rusija napala Ukrajinu prije četiri tjedna.

"Gradsko groblje ne može podnijeti sve mrtve, pa ljude držimo u mrtvačnicama i hladnjačama duže nego što je uobičajeno. Pokapamo ljude na starim grobljima koja se neko vrijeme nisu koristila", rekao je Atrošenko.

The mayor of #Chernihiv showed what the city looks like after the "liberation" by #Russian troops

Bjelorusija neće napasti Ukrajinu, tvrdi Pentagon

7:52 Carla Babb, dopisnica Glasa Amerike, objavila je da Pentagon navodi da nema znakova da se Bjelorusija priprema za invaziju na Ukrajinu. Poziva se na neimenovanog dužnosnika američkog Ministarstva obrane.

Sr. US Defense official says no indications that #Belarus military is preparing to join the fight in #Ukraine

7:36 Britansko ministarstvo obrane objavilo je najnovije izvještaje.

Ruske snage vjerojatno su pretrpjele tisuće žrtava tijekom invazije na Ukrajinu.

Rusija vjerojatno sada želi mobilizirati svoje rezerviste i vojnike, kao i privatne vojne tvrtke i strane plaćenike, kako bi nadomjestila ove značajne gubitke.

Nije jasno kako će te grupe biti integrirane u ruske kopnene snage u Ukrajini i koji će to utjecaj imati na borbenu učinkovitost.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 March 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Pbtd58bPbQ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/YIN7Z9muvJ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 24, 2022



Potonuće ruskog broda

7:30 NEXTA izvještava da je jedan ruski brod potonuo u okupiranom Berdjansku, a iz dva druga se jako dimi dok pokušavaju pobjeći. Uništeno je skladište sa streljivom i gorivom.

It is reported that one #Russian ship sank in occupied #Berdyansk, and two others are smoking heavily and trying to escape. A warehouse with ammunition and fuel was destroyed.



7:12 Japan još nije siguran kako će Rusija provesti svoj zahtjev da traži shemu plaćanja u rubljama za svoju energiju prodanu "neprijateljskim" zemljama, izjavio je u četvrtak ministar financija.

"Trenutno istražujemo situaciju s relevantnim ministarstvima jer ne razumijemo baš koja je namjera i kako bi to učinili", rekao je ministar financija Shunichi Suzuki na sjednici parlamenta.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u srijedu da će tražiti plaćanje u rubljama za prodaju plina "neprijateljskim" zemljama, uključujući Japan, nakon zapadnih sankcija protiv njegove invazije na Ukrajinu.

Suzuki je rekao da će vlada pomno pratiti "nuspojave" svojih sankcija usmjerenih na Rusiju na japansko gospodarstvo i financijska tržišta te poduzeti odgovarajuće korake u koordinaciji sa G7 i međunarodnom zajednicom.

Ključna pitanja Bidenovog dolaska

6:58 Američki predsjednik Joe Biden trebao bi se u četvrtak okupiti sa svjetskim čelnicima u Bruxellesu na hitnim samitima kako bi odgovorili na rat u Ukrajini. Trebao bi posjetiti sjedište NATO-a i iznijeti riječi na summitu čelnika saveza. Također će nazočiti i iznijeti primjedbe na sastanku čelnika G7, održati bilateralni sastanak s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom te se pridružiti i iznijeti primjedbe na summitu Europskog vijeća, prije nego što dan završi konferencijom za novinare. Nakon svoje prve etape putovanja u Bruxellesu, Biden će otputovati u Varšavu u Poljskoj.

Pet je ključnih pitanja njegova posjeta, navodi CNN.

Što Zapad dalje čini za Ukrajinu? Kako će Biden voditi? Pojavljuje li se Zelenski? Kako će Putin reagirati na ujedinjenu frontu Zapada?

Hoće li akcije NATO-a biti učinkovite?

U prijevodu - donijet će se nove snakcije za Rusiju, čelnici NATO-a će odobriti raspoređivanje četiri dodatne borbene skupine u Mađarskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj i Slovačkoj, očekuje se da će pristati na jačanje držanja saveza. Zatim, samit bi mogao poslužiti kao trenutak za Bidena da ponovno potvrdi američko vodstvo u teškom NATO savezu.

Očekuje se da će Biden u Bruxellesu predstaviti nove sankcije ruskim političkim osobama i oligarsima. SAD također razmatra promjene u vlastitom vojnom držanju u istočnoj Europi.

Očekuje se da će Biden objaviti sankcije stotinama Rusa koji rade u nižem zakonodavnom tijelu zemlje - Dumi, rekao je dužnosnik upoznat s tom objavom. SAD su već sankcionirale neke članove tijela, ali ovotjedna objava proširit će popis.

Biden i čelnici NATO-a tvrde da je rat u Ukrajini ujedinio zemlje članice NATO-a više nego ikad, ali sastanci u četvrtak mogli bi biti test snage za sposobnosti NATO-a.

Eksplozije u luci

6:53 Kako javlja NEXTA, Rusi su zapalili rezervoare s gorivom u luci Berdjansk na jugoistoku zemlje.

The moment of the explosion in the port of #Berdyansk.

#Berdyansk. Reports some ships of the Russian Navy moved away from the coast. #Ukraine

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire



⚡️ The port of #Berdyansk is on fire

Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks.

6:50 Anonymousi navode da su hakirali Središnju banku Rusije. "Više od 35.000 datoteka bit će objavljeno u roku od 48 sati, bit će objavljeni i tajni ugovor", napisali su.

JUST IN: The #Anonymous collective has hacked the Central Bank of Russia. More than 35.000 files will be released within 48 hours with secret agreements. #OpRussia



Nastavlja se evakuacija

Ukrajinski dužnosnici rekli su da je u srijedu više od 4500 ljudi evakuirano iz ukrajinskih gradova putem humanitarnih koridora. Njih gotovo 3000 otputovalo je iz opkoljenog Mariupolja, rekao je zamjenik ukrajinskog premijera, prema novinama Kyiv Independent.

Očekuje se da će u četvrtak SAD objaviti nove sankcije koje uvode Rusiji, dok je ruski predsjednik Vladimir Putin odlučio uzvratiti svojim "neprijateljima" tako što će za za isporuku plina državama članicama EU-a i SAD-a primati samo rusku valutu.

