Urednica Vanjske politike Nove TV Ivana Petrović za Dnevnik se javila iz Pariza. Govorila je o reakcijama europskih čelnika o incidentu s padom drona, o čemu ih je obavijestio premijer Andrej Plenković.

Urednica Vanjske politike Nove TV Ivana Petrović iz Pariza je u petak za Dnevnik izvijestila kako nekih velikih reakcija na pad letjelice u zagrebu nema, niti ih je bilo na završnoj konferenciji za novinare samita u Versaillesu, niti kroz pojedinačne izjave, niti kroz medije. Jedini medij koji je tome posvetio određenu minutažu bio je britanski BBC i uz kartu i prateći komentar.

"Premijer je rekao da je on odmah ujutro obavijestio svoje EU partnere o tome što se dogodilo u Zagrebu i da su oni to, kako je rekao, primili sa zabrinutošću. Najavio je da će čim dođe u Zagreb napisati pismo vodstvu Europske unije i svim članicama. To pismo je napisano i odaslano i u njemu otprilike stoji da ovo nije neozbiljan incident i da se sljedeći put može dogoditi na teritoriju bilo koje zemlje članice EU-a ili NATO saveza, kao i da takva letjelica sljedeći put na sebi može imati i oružje", kazala je Petrović te dodala da je premijer u pismu poslao i sve podatke koje su hrvatske vlasti i obavještajna zajednica za sada prikupile o dronu. Rekao je i da će biti dostupan, kako bi se vodila stalna i intenzivna razmjena informacija, jer ovo ni u kojem slučaju nije neozbiljna stvar.

Premijer Plenković razgovarao je i s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, s obzirom na to da je letjelica nešto manje od sat vremena letjela po najdužoj liniji zračnog prostora unutar Mađarske.

"NATO se nije oglasio, osim priopćenja da su je vidjeli. Što to znači, zašto NATO ako je vidio tako nešto nije putem koordinacije obavještajnih službi unutar NATO saveza obavijestio svoje hrvatske partnere da nešto leti prema njima", naglasila je Petrović te dodala kako je sreća što letjelica nije pala na Studentski dom ili ljude.

"Premijer je također rekao da je Orban kazao kako to nije znao do ujutro, da nije imao sa sobom mobitel, što je pomalo čudno za Orbana jer on slovi za premijera koji ima gotovo hladoratovski konsolidiranu nacionalnu sigurnost, i koji je uvijek dostupan, osim toga za ovakve situacije postoji tzv. hotline da se premijeri ili predsjednici država obavijeste o urgentnoj situaciji", pojasnila je urednica Vanjske politike Nove TV.

Ona je primijetila kako bi događaj s dronom, ali i rat u Ukrajini koji mijenja sigurnosnu i geopoliitčku kartu svijeta trebali biti poticaj hrvatskoj Vladi i predsjedniku Republike da razmisle o rekonfiguraciji hrvatskih obavještajnih službi, da se možda ponovno razdvoje obavještajna i protuobavještajna djelatnost jer protuobavještajci su ti koji rade intenzivno i ključ su te cijele priče.

Petrović je izvijestila o zaključcima trodnevnog samita u Versaillesu, koji se odnose na rat u Ukrajini.

"Zemlje članice EU-a podržavaju europski put Ukrajine prema članstvu, podržavaju kandidaturu kad se za to ispune uvjeti, da će stalno humanitarno i financijski pomagati Ukrajinu, a kad se ruska invazija završi, financijski će sudjelovati u obnovi zemlje", kazala je Petrović te dodala kako je u Deklaraciji elaborirano pitanje energetske sigurnosti, pa stoji kako bi se EU potpune ovisnosti o ruskim energentima mogla riješiti do 2027. i u tom smisli je taj dokument platforma za raspravu, a još će biti dopunjen te u svibnju i predstavljen.

Ivana Petrović o sastanku čelnika Europske unije: "Politička potpora Ukrajini je neupitna, ali ...''

Ivana Petrović o novim sankcijama Rusiji: "Rekli su da spremaju odgovor tamo gdje je Zapad najranjiviji. Situacija nije jednostavna"

"Elaborira se obrambena i politička suverenost, jačanje obrambene sposobnosti EU-a i predsjednik Europskog vijeća je rekao da će Deklaracija iz Versaillesa ući u anale Europske unije, jer je reagirao na tektonske poremećaje koje je donio rat u Ukrajini i jasno pokazao koje su slabe točke te naše političke zajednice", zaključila je Petrović.

