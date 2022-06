Hrvatski premijer Andrej Plenković sudjelovao je na samitu čelnika Europske unije (EU) u Bruxellesu na kojemu su, između ostalog, čelnici država članica EU-a u podržali preporuku o ulasku Hrvatske u europodručje što je predzadnji korak u procesu odlučivanja.

Potpora za ulazak Hrvatske u europodručje izvrstan je znak za njezino visokoeurizirano gospodarstvo i ojačat će njezinu otpornost na krize, izjavio je premijer Andrej Plenković uoči drugog dana samita čelnika EU-a.

"Hrvatska je danas na sastanku Europskog vijeća dobila podršku s najviše političke razine za članstvo u Eurozoni! 1. siječnja 2023. ostvarit ćemo strateški cilj Vlade RH o ulasku u Eurozonu. Korist od članstva osjetit će hrvatski građani i gospodarstvo koje će biti još otpornije na krize!", tvitnuo je premijer.

O tome se oglasio i predsjednik Europskog vijeća Charles Michel.

"Euro je monetarni izraz naše zajedničke sudbine i dio je našeg europskog sna. Sada se san ostvaruje za Hrvatsku. Čestitamo, dragi Andrej Plenković, jer se Hrvatska sada pridružuje Eurozoni", napisao je u tvitu uz fotografiju dobrodošlice.

