Ivan Pernaar, bivši zastupnik u Saboru, krenuo je u Zambiju nakon što se pohvalio da se javio zambijskoj policiji vezano uz slučaj osmero uhićenih Hrvata.

Bivši saborski zastupnik Ivan Pernar objavio je kako mu vlasti Zambije ne dozvoljavaju ulazak u zemlju te da mu prijeti deportacija. Tamo je, podsjetimo, krenuo kako bi policiji dao izjavu vezano uz osmero uhićenih Hrvata koji su optuženi za pokušaj trgovanja djecom.

Zbog Pernara pravobraniteljici za ravnopravnost spolova prijete smrću: On najavio daljnji pakleni plan

“Dragi prijatelji operacija Z nažalost ne ide po planu, zaglavio sam u imigracijskoj službi i ne puštaju me u zemlju, žele me deportirat nazad istom rutom kojom sam došao. Povratni let će vjerojatno bit već u popodnevnim satima”, napisao je Pernar na Telegramu.

Pernar na Telegramu Foto: Telegram/Screenshot

Podsjetimo, Pernar se ranije hvalio time da se javio zambijskoj policiji vezano za slučaj uhićenih Hrvata. Na društvenim mrežama već danima objaljuje poruke protiv uhićenih hrvatskih državljana, ali i drugih posvojitelja djece iz Afrike.

Također je podnio kaznene prijave protiv svih državljana Hrvatske koji su posvojili djecu iz DR Konga, protiv svih sudaca u Hrvatskoj koji su ovjeravali posvojenja iz DR Konga, protiv pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić te protiv saborske zastupnice Sandre Benčić.