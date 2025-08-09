Devetogodišnja Britanka spašena iz ISIL-ovog logora: "Ne zna svoje ime, identitet, a ni državljanstvo"

Mlada Britanka vraćena je u domovinu iz logora u sjeverozapadnoj Siriji u kojem su smješteni navodni članovi obitelji Islamske države.

Djevojčica, za koju se procijenjuje da ima oko devet godina, pronađena je u kampu Al Hol na sjeveroistoku Sirije, u kojem su smještene supruge i djeca boraca IS-a i pristaša terorističke skupine.

Odgajala ju je žena koja joj nije biološka majka, te osim toga ne govori engleski jer je veći dio života provela u logorima. Vjeruje se se da je britanska vlada zatražila od vlasti na sjeveroistoku Sirije da je pronađu u kampu i predaju joj je.

Khaled Ibrahim, član odjela za vanjske odnose Autonomne uprave sjeverne i istočne Sirije (AANES), rekao je da je odjel posljednjih nekoliko godina bio u "stalnom kontaktu" s britanskom vladom kako bi utvrdio identitet i lokaciju djevojčice.

"Nije imala pojma o svom identitetu, imenu ili državljanstvu", rekao je.

Žene zatočene u ISIL-ovom logoru za žene i djecu 2019. Foto: AP Photo/Maya Alleruzzo

Ibrahim je rekao da djevojčica "ima oko devet godina" i da ne poznaje majku ni oca "jer se selila iz skrbništva jedne žene u skrbništvo druge", budući da je izgubila roditelje, piše Sky News.

ISIL jugend

"Kampovi odražavaju vrlo teško okruženje i za žene i za djecu. Ta djeca bi se mogla zanijeti radikalnijim idejama i tako postati ćelije ISIL-a. Ovo je ono čemu svjedočimo u posljednje vrijeme: mladež kalifata organizirana je u kampovima. Postoji i komunikacija između ćelija ISIL-a unutar i izvan kampova. Zato smo oduvijek govorili da moraju postojati sveobuhvatna rješenja za tu djecu jer nose naslijeđe ISIL-a i ostaci su ISIL-a. Međunarodna zajednica mora sudjelovati kako bi se IS potpuno eliminirao", rekao je.

Na pitanje kakva je njegova poruka britanskim i drugim zapadnim vladama, Ibrahim je rekao: "Kaos koji se dogodio i još uvijek se događa u Siriji pokazuje da su terorističke organizacije u Siriji pronašle plodno tlo za reorganizaciju svojih redova. Imamo informacije u tom smislu koje sugeriraju da IS reorganizira svoje redove u blizini većih gradova poput Damaska, Alepa, Homsa i drugih područja. To se događa jer je ISIL zaplijenio mnogo oružja koje je bivši režim ostavio u svojim vojnim objektima. To je također rezultat postojećeg kaosa i nemogućnosti privremene vlade da provede sigurnost, uz njezinu nemogućnost da uspostavi kontrolu nad Sirijom ili čak učinkovito obavlja svoje sigurnosne dužnosti. Mora postojati međunarodna suradnja usmjerena na reorganizaciju onoga što se događa u Siriji.“

ISIL-ovac s barjakom Foto: xxPicturesxFromxHistoryx

Kalifat ponovno jaše

Prošlog mjeseca, militanti ISIL-a napali su pripadnike Sirijskih demokratskih snaga (SDF), sigurnosnih snaga koje kontroliraju velike dijelove sjeveroistočne Sirije, ubivši pet njihovih vojnika u pokrajini Deir Ezzour.

Khaled Ibrahim rekao je da je došlo do "apsolutnog" povećanja aktivnosti ISIL-a nakon pada Bashara al-Assada, koji je vladao Sirijom od 2000. do svrgavanja u prosincu prošle godine.

"Svakodnevni napadi ukazuju na to da IS reorganizira svoje redove kako bi destabilizirao područja sjeverne i istočne Sirije, stvorio sigurnosni kaos i iskoristio nered koji je već izazvan padom režima."

Privremeni sporazum između SDF-a i nove vlade u Damasku još nije u potpunosti proveden nakon svrgavanja Assada s vlasti, a i dalje postoje nesuglasice oko integracije kurdskih snaga u nacionalnu vojsku.