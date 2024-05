Iscurio interni dokument: Policiji rečeno da uhićuje manje ljudi jer je u zatvorima gužva

Šefovima britanskih policijskih snaga rečeno je da razmotre obustavu neprioritetnih uhićenja dok se ne oslobode kapaciteti u zatvorima u Engleskoj i Walesu.

"Bilo koje planirane operacije u kojima bi moglo doći do velikog broja uhićenja potencijalno bi trebalo pauzirati kako bi se smanjili pritisci u sustavu kaznenog pravosuđa", navodi se u internom dokumentu Nacionalnog vijeća šefova policije (NPCC) do kojega je došao The Times.

U dokumentu nije otkrivena vrsta kaznenih djela ili operacija koje bi trebalo pauzirati, a smatra se da se to odnosi na operacije koje se ne moraju dogoditi na određeni datum i koje se mogu dogovoriti za kasnije, piše The Independent.



No, bit će to vjerojatno dodatan pritisak na vladu Rishija Sunaka, koja se nedavno našla na meti kritika zbog politike prijevremenog oslobađanja kriminalaca iz zatvora i odgađanja sudskih procesa kao dio napora da se smanji prenapučenost zatvora.

Shema prijevremenog puštanja

Shema prijevremenog puštanja prvi put je objavljena lani, a Vlada je inzistirala na tome da će biti privremena i da će omogućiti samo lakšim prijestupnicima izlazak iz zatvora do 18 dana ranije pod strogim nadzorom.

No, ranije ovog mjeseca pokazalo se da se ministri spremaju po drugi put produžiti program kako bi neki kriminalci mogli biti pušteni iz zatvora i do 70 dana prije datuma puštanja na slobodu, a ta bi odluka trebala stupiti na snagu od četvrtka.

Zasebno, u internom pismu NPCC-a, u koje je The Times imao uvid, upozorava se i da Vladine mjere za izvanredne situacije imaju neodrživ operativni učinak na rad policije, ugrožavaju javnu sigurnost i mogu ograničiti sposobnost policajaca da istražuju zločine .

List navodi i da se u memorandumu također upozorava na opasnost da osumnjičenici tuže policijske snage za nezakonito pritvaranje zbog posrednih učinaka takozvane operacije Ministarstva pravosuđa "Rana zora".

Mjera omogućuje držanje optuženika u policijskim ćelijama i nepremještanje na prekršajne sudove radi saslušanja o puštanju uz jamčevinu dok zatvorski kreveti ne budu slobodni.

Kritike već stižu. Laburistička tajnica za pravosuđe u sjeni Shabana Mahmood upozorila je: "Nevjerojatno je da je policiji rečeno da sjedi prekriženih ruku i ignorira kriminal jer su konzervativci tako loše upravljali kaznenopravnim sustavom."

No, Vlada tvrdi da će javna sigurnost uvijek biti prvi prioritet: "Zato smo podržali našu policiju s policajcima i resursima koji su im potrebni kako bi naše ulice bile sigurne i uvodimo nove zakone kako bismo duže zatvorili najopasnije počinitelje dok istovremeno provodimo najveći program proširenja zatvora u 100 godina.I dalje doživljavamo pritisak na naše zatvore nakon utjecaja pandemije i štrajka odvjetnika te smo pokrenuli prethodno korištenu operativnu mjeru za sigurno prebacivanje zatvorenika između sudova i pritvora."