Prije točno godinu dana, u kolovozu prošle godine, let iranske aviokompanij Mahan Air iz Teherana je sletio u Moskvu.

No, to nije bio običan let. Jedan od putnika bio je Ali Kalvand, 43-godišnji nuklearni fizičar, a pratnja su mu bili četvorica suradnika iz navodne konzultantske tvrtke DamavandTec.

Sada je otkriveno da su koristili diplomatske putovnice izdane nekoliko dana prije puta i da su najmanje trojica članova delegacije bili povezani sa SPND-om – tajnom vojnom jedinicom iranskog programa za razvoj nuklearnog oružja.

U Rusiji su boravili ukupno četiri dana te su tijekom tog vremena posjetili tvrtke Tekhnoekspert i Toriy, obje povezane s Polyus institutom, dijelom ruskog državnog obrambenog konglomerata Rostec. Navodno se za takve posjete mora dobiti odobrenja ruske sigurnosne službe FSB.

Raspitivali se o nabavi elemenata za nuklearno naoružanje

U delegaciji je bio znanstvenik iz SPND-a, bivši direktor tvrtke kojoj je SAD nametnuo sankcije zbog nabave opreme za SPND i kontraobavještajni časnik.

Istraga Financial Timesa temelji se na putnim dokumentima, razgovorima i intervjuima sa zapadnim dužnosnicima. Otkriveno je da su posjetili ruske institute koji rade na tehnologijama dvojne namjene – civilnim komponentama koje mogu imati vojnu primjenu, uključujući razvoj nuklearnog oružja.

U jednom od otkrivenih pisama vidi se kako je Kalvand izrazio interes za nabavu tricija, izotopa koji pojačava eksplozivnu moć bojevih glava i podliježe strogim pravilima o neširenju.

Strategija proračunate dvosmislenosti

Ovo putovanje odvijalo se u trenutku kada su zapadne vlade, na čelu s američkom, bilježile sve više pokušaja iranskih znanstvenika da iz inozemstva nabave tehnologiju za razvoj nuklearnih bombi.

Stručnjaci tvrde da je ovo način na koji Iran funkcionira već godinama – koriste strategiju proračunate dvosmislenosti. Formalno poštuju norme o nerazvijanju nuklearnog oružja, ali kroz znanstvena istraživanja razvijaju relevantna znanja.

Iranski predsjednik i Kremlj još uvijek nisu komentirali dokaze koje su iznijeli iz Financial Times-a.