Američki potpredsjednik: "Ako Europa ovo dopusti, nuklearno oružje će pasti u krive ruke"

Američki potpredsjednik JD Vance dao je veliki intervju za Unheard u kojem je, među ostalim, govorio o Ukrajini, Izraelu, papi i Europi.

Rekao je da su tek sad pregovori došli do točke gdje su karte otkrivene: "Ono što smo vidjeli od Ukrajinaca i Rusa u posljednjih nekoliko tjedana jest da postoji taj pravi osjećaj o čemu se ne može pregovarati i o čemu se može pregovarati."

Kao najveću prepreku pregovorima, Vance je istaknuo to što Rusi doista žele kontrolu nad Donjeckom, dok Ukrajinci to vide kao veliki sigurnosni problem čak iako privatno priznaju da će ga na kraju vjerojatno izgubiti.

"Pokušat ćemo riješiti ovo. Nastavit ćemo pregovarati. Mislim da smo postigli napredak, ali sjedeći ovdje danas, ne bih bio uvjeren da ćemo doći do mirnog rješenja. Mislim da postoji dobra šansa da hoćemo, mislim da postoji dobra šansa da nećemo", zaključio je.

Kritika Europi

Vance je komentirao i primjedbe pape Lava koji sugerirao da američki predsjednik Donald Trump želi razbiti strukturu Zapadnog saveza ili marginalizirati Europljane. Američki potpredsjednik to je opovrgnuo.

"Ne pokušavamo uništiti Europski savez, ne pokušavamo podijeliti Europljane jedne protiv drugih. Ono što zapravo pokušavamo učiniti u odnosu na Europu jest potaknuti ih da budu malo samoodrživiji", kazao je te nastavio s kritikom europskih ekonomskih i imigracijskih politika.

U nastavku je rekao da Sjedinjene Države ne žele slabu, već jaku Europu, a osvrnuo se i na nedavno objavljeni dokument Nacionalne sigurnosne strategije u kojem su iznijete tvrdnje o tome kakva bi Europa civilizacijski trebala biti.

"Imamo puno veće kulturne, vjerske i ekonomske veze s Europom nego s bilo kojim drugim dijelom svijeta. I stoga mislim da ćemo s Europom voditi određene moralne razgovore koje možda ne bismo vodili, na primjer, s Demokratskom Republikom Kongo, jer postoji taj osjećaj zajedničke povijesti i zajedničkih kulturnih vrijednosti. Da bismo to povezali s specifičnijim ili izravnijim američkim interesom, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo imaju nuklearno oružje. Ako dopuste da ih preplave vrlo destruktivne moralne ideje, onda dopuštaju da nuklearno oružje padne u ruke ljudi koji zapravo mogu uzrokovati vrlo, vrlo ozbiljnu štetu Sjedinjenim Državama", zaključio je.

Dalje je to objasnio time da u u europskim državama postoje islamistički orijentirane ili islamistički bliske osobe koje trenutno obnašaju niže dužnosti poput gradonačelnika ili šefova općina.

"Ali nije nezamislivo zamisliti scenarij u kojem bi osoba s islamistički bliskim stavovima mogla imati vrlo značajan utjecaj u europskoj nuklearnoj sili. U sljedećih pet godina? Ne. Ali za 15 godina? Apsolutno. A to je vrlo izravna prijetnja Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, mislim da postoje načini na koje moralni razgovor apsolutno utječe na američke nacionalne sigurnosne interese", pojasnio je.