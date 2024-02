FOTO: Ovo je trenutna situacija u Ukrajini, objavljene najnovije karte

Institut za proučavanje rata (ISW) je izradio najnovije karte koje pokazuju kakva je trenutna situacija na frontu u Ukrajini te kako stoje ruska i ukrajinska vojska.

Ruske snage pokušavaju iskoristiti taktičke prilike koje nudi rusko zauzimanje Avdiivke. Trenutno se čini se održavaju relativno visok tempo ofenzivnih operacija s ciljem probijanja što je dalje moguće u području Avdiivke prije nego što ukrajinske snage postanu kohezivnije i teže probiti se obrambene linije u tom području.

"Privremeno su smanjile svoj tempo operacija dok su čistile Avdiivku nakon ruskog zauzimanja naselja 17. veljače, ali su od tada nastavile s relativno visokim tempom napada zapadno i sjeverozapadno od Avdiivke", stoji u priopćenju Instituta.

